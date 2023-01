Róbert Letz trávil zimné prázdniny na Kysuciach

Našim čitateľom posiela novoročný vinš.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Tohtoročné zimné prázdniny sa aj u nás začali skôr ako po iné roky. Spôsobila to chrípková epidémia, ktorá postihla viaceré naše okresy. Ľudia sa museli liečiť, no tí zdraví využívali voľný čas na prechádzky do prírody.

Vo vianočnom čase na Kysuce zavítal známy historik Róbert Letz, profesor a dlhoročný vedúci Katedry histórie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Profesor Letz žije s rodinou v Pezinku. Venuje sa politickým, cirkevným a kultúrnym dejinám Slovenska v 20. storočí.

Často vystupuje v televízii a jeho hlas možno počuť aj v rozhlase. Okrem množstva vedeckých prác vydal viacero knižných publikácií, z ktorých spomeňme aspoň Slovensko v rokoch 1945-1948 (1994), Rozdelenie Česko-Slovenska v roku 1992 (1997), Lexikón slovenských dejín (spoluautor, 1997), Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (2000), Slovenské dejiny IV (2010), Slovenské dejiny V (2012), Slovenské dejiny VI (2021), Bratia Letzovci (spolu so svojím otcom prof. Jánom Letzom, významným predstaviteľom personalistickej filozofie, 2004), Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách (2014) a iné. Je tiež autorom učebníc dejepisu pre základné a stredné školy so zameraním na 20. storočie.

Profesor Róbert Letz trávil svoj kysucký pobyt v Krásne nad Kysucou. Z tohto nášho mesta má manželku Alenku, tiež učiteľku. Spolu vychovávajú šesť detí – 4 chlapcov a 2 dievčatá. Deti im už povyrastali, na Kysuce prišli len s dvoma najmladšími synmi. Počas pobytu bývali u Alenkinho otca.

Rodina Letzovcov prišla na Kysuce po Vianociach a ostali tu do sviatku Troch kráľov. Silvester, posledný deň roku, strávili s priateľmi a známymi – časť vo farskom pastoračnom centre na Námestí mieru, druhú časť potom vonku, kde sa po stretnutí starého a nového roku búrlivo oslavovalo. Na Nový rok si naplánovali vychádzky do okolitej prírody.

Zdolali Kalinovský vrch, navštívili rozhľadňu U Jantov, neobišli ani ich obľúbený vrch krásňanskú Kykuľu. Prekvapilo ich počasie, lebo na Kysuce sa prišli aj lyžovať. Žiaľ, po snehu nebolo ani stopy, zato sa v niektoré dni ukázalo slnko a potešilo ich na prechádzkach.

Profesor Róbert Letz sa s manželkou a deťmi rád vracia na Kysuce. Obľubuje turistiku, no zaujíma sa aj o históriu nášho kraja. Čitateľom týždenníka MY Kysuce zanechal novoročný pozdrav.