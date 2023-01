Osobnosti Kysúc za rok 2022 si prevzali ocenenia

Športovkyňa, starostka, riaditeľ spoločnosti aj známy hudobník, títo štyria Kysučania si prevzali ocenenia počas Novoročného trojkráľového koncertu.

ČADCA. Už štvrťstoročie udeľuje Kysucká kultúrna nadácia (KKN) v Bratislave spolu so samosprávami regiónu ocenenia činorodým, húževnatým a zaujímavým ľuďom ocenenie Osobnosť Kysúc. V kronike osobností je zapísaných už 97 mien. V sobotu 7. januára večer počas Novoročného koncertu k nim pribudli ďalšie štyri osobnosti.

Ešte pred samotným oceňovaním si do posledného miestečka zaplnená sála domu kultúry vypočula slová podpredsedu Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie Stanislava Mizeru.

Aneta Tichá pri prevzatí ocenenia Osobnosť Kysúc. (zdroj: Pavol Stolárik)

"Tri roky sme sa nemohli zísť v tomto zaužívanom termíne, ktorý je spätý s udeľovaním ocenení Kysučanom, ktorí si zaslúžia naše uznanie. Mohla za to zlá pandemická situácia a aj táto plná sála svedčí o tom, že sa na to všetci tešili. Oceňovanie osobností Kysúc sa počas dvadsiatich piatich rokoch vžilo do povedomia Kysučanov. Ľudia, ktorí sú držiteľom tohto prestížneho ocenenia dosiahli úspechy na poli vedy, kultúry, športu a v mnohých ďalších oblastiach. Je nám cťou, že im môžeme preukázať úctu za to, že robia dobre meno Kysuciam nielen na celom Slovensku, ale aj v celom svete," vyjadril sa Stanislav Mizera.

Následne spoločne so zástupcom primátora Kysuckého Nového Mesta Františkom Šeríkom odovzdali čestný titul a ocenenie Osobnosť Kysúc za rok 2022 za svetový športový výkon v športe Anete Tichej, študentke telovýchovy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, rodáčke z Kysuckého Nového Mesta.

Ocenenie za športové výkony získala Aneta Tichá

Mladá talentovaná športovkyňa lásku k pohybu nepochybne dostala už do vienka. Veď jej otec je známy kysucký atlét, olympionik Peter Tichý, s ktorým sa dodnes stretávame na rôznych bežeckých pretekoch doma i v zahraničí. Po tom, ako Aneta vyskúšala viaceré športy, vybrala netradičnú disciplínu – bikinyfitness. Napriek svojmu mladému veku má za sebou úžasnú kariéru.

V uplynulom roku získala neuveriteľných 7 svetových majstrovských titulov a v rokoch 2020 a 2021, či už ako juniorka alebo seniorka, si na svoje konto pripísala desiatku ďalších svetových i európskych prvenstiev v danej disciplíne.

"Je to pre mňa obrovská česť, že v takomto mladom veku, veď mám len dvadsať rokov, som získala tento titul. Aj keď ma vietor môže zaviať kamkoľvek do sveta, vždy ostanem srdcom Kysučanka. Na Kysuciach som vyrástla, mám tu všetky korene, rodinu, som veľmi hrdá na tento krásny kút Slovenska, z ktorého pochádzam," vyjadrila sa mladá športovkyňa po prevzatí ocenenia.

Za čin roka v hospodárstve ocenili Milana Jurkyho

Milan Jurky pri prevzatí ocenenia. (zdroj: Pavol Stolárik)

Po roku 1989 sme boli svedkami nebývalého rozmachu podnikateľskej činnosti aj v na Kyuciach. Mnohé tradičné fabriky však zanikli. Tatra a Slovena v Čadci a ZVL v Kysuckom Novom Meste. V súčasnosti k najvýznamnejším výrobným spoločnostiam na Kysuciach nepochybne patrí spoločnosť Schaeffler so sídlom v Kysuckom Novom Meste.

Je najväčším zamestnávateľom v Žilinskom kraji a v zavádzaní moderných technológií dosahuje svetovú úroveň. A nepochybne je to práve zásluhou múdreho, skúseného a rozhľadeného muža, ktorý túto spoločnosť vedie, Milana Jurkyho. Ocenenie Osobnosť Kysúc za rok 2022 za čin roka v hospodárstve mu odovzdali predseda Správnej rady KKN Jozef Markuliak so zástupcom primátora Kysuckého Nového Mesta Františkom Šeríkom.

"Je to pre mňa veľké zadosťučinenie a zároveň aj ocenenie mojej práce. V živote som mal veľmi veľa možností vycestovať, žiť, existovať niekde inde. Neľutujem, že som ostal na Kysuciach a podarilo sa mi vybudovať to, čo by som možno inde vo svete nedokázal. V tomto roku sa nám v Kysuckom Novom Meste podarí otvoriť novú budovu výskumno-vývojového centra, kde bude pracovať viac ako štyristo vývojárov a technikov z celého sveta a budeme môcť rozbehnúť ďalšie nové projekty pre elektromobilitu. V tomto roku začíname s výrobou nového elektrického pohonu pre Volvo a to je ďalšia obrovská výzva," povedal ocenený Milan Jurky.

Za vzorovú pedagogickú činnosť a tvorivý prínos do experimentálnej hudby získal ocenenie Július Fujak

Július Fujak pri prevzatí ocenenia. (zdroj: Pavol Stolárik)

Ku Kysučanom, ktorí sú ku Kysuciam pripútaní silným putom, aj keď už dlhé roky žije v Nitre, nepochybne patrí aj muž, ktorý má v Čadci silné korene. Július Fujak od detstva miloval hudbu. Niet divu, veď lásku k nej mu vštepoval so všetkou úctou jeho otec Ján. Túto lásku, a neskôr aj vedomosti, ktoré nadobudol, vo vrchovatej miere zúročil. Je výnimočným, medzinárodne uznávaným a pôsobiacim hudobníkom, hudobným skladateľom, vedcom i pedagógom. Je garantom a organizátorom mnohých nekonvenčných hudobných, umeleckých a vedeckých projektov.

Na svojom konte má desiatky originálnych hudobných nosičov, odborných publikácií a vedeckých prác, za ktoré získal mnohé významné ocenenia. V roku 1995 stál aj pri zrode Kysuckého hudobného kabinetu a Kysuckého komorného orchestra v Čadci a naďalej pravidelne spolupracuje s kysuckými kultúrnymi inštitúciami.

Čestný titul a ocenenie Osobnosť Kysúc za rok 2022 za vzorovú pedagogickú činnosť a tvorivý prínos do experimentálnej hudby Júliusovi Fujakovi, profesorovi na Katedre kulturológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odovzdali predseda Správnej rady KKN Jozef Markuliak s primátorom Čadce Matejom Šimáškom.

"Kysuckého človeka zdobí práca aj talent. K tomu sa pridajú aj tie hodnoty, ktoré sú nám vlastné, tradície a hrdosť, úcta k rodine, preto na Kysuciach vyrastajú veľké osobnosti, ktoré tento región reprezentujú po celom Svete. O tom, že je to pravda svedčí aj stovka osobností ocenených Kysucou kultúrnou nadáciou v minulých rokoch, ale aj ďalší ocenení v obciach a mestách po celých Kysuciach," uviedol Matej Šimášek.

Podľa vyjadrenia Júliusa Fujaka pre každého Kysučana, ktorý získa takéto ocenenie je to veľká pocta.

"Priznám sa, že istým spôsobom je to aj satisfakcia aj pre môjho otca, celú rodinu za to, že so od nich dostal takúto výchovu k hudbe. Kysuce sú pre mňa výnimočné, ich deti chodili po Mesiaci, narodil sa tu jeden z najúžasnejších slovenských hercov Jozef Kroner a rad ďalších úspešných ľudí. Moje srdce patrí Kysuciam a ja ich reprezentujem všade, kde je to len možné," dodal Július Fujak.

Za záslužnú činnosť podporujúcu regionálny rozvoj ocenili Miladu Chlastákovú

Milada Chlastáková pri prevzatí ocenenia. (zdroj: Pavol Stolárik)

Finále slávnostného udeľovania ocenení Osobnosť Kysúc za rok 2022 patrilo bude výnimočnej žene. Bývalá starostka kysuckej obce Dunajov Milada Chlastáková na svojej profesionálnej pozícii pôsobila neuveriteľných 34 rokov. Keď v roku 1988 začínala, bola na tomto mimoriadne náročnom a zodpovednom fronte – akým je samospráva, jedinou ženou.

Pod jej vedením sa kedysi malá dedinka, Dunajov, zmenila na prosperujúce moderné kysucké vidiecke sídlo, a to i vďaka jedinečnému projektu, dynamickej výstavbe 155 nájomných bytov, čo je doposiaľ unikátnym počinom na celom Slovensku až do dnešných dní.

Jej osobitý spôsob riadenia, veselá povaha, činorodosť a mladícky temperament ju predurčili profesionálne prerásť Dunajovský chotár a aktívne sa spolupodieľať na rozvoji celých Kysúc. Veľmi aktívne pôsobila aj v nespočetnom množstve odborných komisií a pracovných tímoch, a to i na celoslovenskej úrovni. Svoje vedomosti a skúsenosti rada odovzdávala a dodnes odovzdáva aj mladším kolegom. V roku 2011 sa stala nositeľkou titulu „Výnimočná žena Žilinského kraja“.

Milada Chlastáková si prevzala ocenenie z rúk podpredsedu Kysuckej kultúrnej nadácie Ladislava Ostráka, primátora Čadce Mateja Šimáška a primátora Krásna nad Kysucou Jozefa Grapu.

"Je to pre mňa veľké vyznamenanie. Neviem, či som si to zaslúžila, pretože som si len robila svoju robotu presne tak, ako mnohí bežní ľudia. ďakujem všetkým, aj svojej rodine a Pánu Bohu za zdravie. Ak robíte prácu s ľudskosťou a srdcom, nepotrebujete ocenenie. Tím je už to, že dokážete ľuďom pomôcť. Som šťastná, že som sa narodila na tomto kúsku zeme, som hrdá na Kysuce," povedala ocenená exstarostka.

Tri svetielka

Po oceňovaní sa prítomným prihovoril aj Ladislav Ostrák a poprial, aby vždy na Kysuciach svietili tri svetielka. Svetielko nezabúdania, svetielko vedomostí a svetielko hrdosti.

"Nezabúdania na naše tradície, na tie, ktoré stáročia prechádzali z pokolenia na pokolenie. Svetielko vedomostí našich predkov, ktoré nám zanechali. A svetielko hrdosti na naše korene. Udržujte túto hrdosť u našich vnukov, pravnukov, nech žijú hocikde na svete, nech sú hrdí na naše Kysuce. Kysuce sú prekrásne a také ich zachovajme aj v srdciach našich potomkov," uviedol v prejave podpredseda KKN Ladislav Ostrák.

V krajine hudby

V druhej časti slávnostného večera pozvali moderátori podujatia Katarína Šulganová a Jozef Mozol všetkých do krajiny hudby, na ktorú sa čadčiansky dom kultúry premenil. Kysuckého komorného orchestra mesta Čadca pod vedením dvoch významných umeleckých osobností, domáceho dirigenta Karola Kevického a stáleho hosťa z Talianska Enrica Volpeho uviedol diela svetoznámych majstrov hudby, ktorí svoje diela tvorili v 19. a 20. storočí Janka Matušku, Johanna Straussa mladšieho, Kurta Weilla, ale aj Paula McCartneyho.

Svoje majstrovstvo predviedli aj výnimoční, v hudobnom svete a na medzinárodnej úrovni uznávaní sólisti a rodáci z Kysúc. Huslista Stanislav Palúch, gitarista Adam Marec a ozdobou večera bola aj krehká krása a vokálny talent mladej nadanej sopranistky Michaely Kubištelovej.

Skvelá dramaturgia, bravúrne výkony hostí, orchestra a dirigentov, ako aj slávnostný akt odovzdávania ocenení Osobnosť Kysúc za rok 2022, sa podpísali pod skutočne krásny a nezabudnuteľný trojkráľový večer, výnimočný zážitok a silné emócie. Dôkazom toho bolo aj nadšenie a veľmi priaznivý ohlas publika, neutíchajúci aplauz a záverečný standing ovation.

Prečítajte si tiež