Na Veľkej Rači zachraňovali lyžovačku, zľutovala sa aj príroda

Teplé počasie robí prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk problémy, sneh musia navážať.

OŠČADNICA. Lyžiarske strediská sa po dvoch pandemických rokoch opäť ocitli v neistote. Okrem vysokých cien elektrickej energie im nepomáha ani počasie.

"Naše lyžiarske stredisko išlo do tohtoročnej sezóny s neistotou, ktorá je spôsobená situáciou na trhu s elektrinou," uviedol Patrik Súčik z marketingového oddelenia strediska Snowparadise Veľká Rača.

Podľa jeho vyjadrenia elektrická energia predstavuje najdôležitejšiu nákladovú položku pri prevádzke strediska, veľkou mierou sa premieta aj do ceny služby, ktorú ponúkajú.

Lyžovanie na druhej koľaji

"Leďže bolo prakticky nemožné nájsť v minulom roku dodávateľa, ktorý by nám predal elektrinu na rok 2023 za rozumnú cenu, museli sme ako stredisko prejsť na nákup elektriny za spotové ceny. To pre nás znamenalo, že sme ceny určovali v období, bez toho, aby sme poznali cenu najdôležitejšieho vstupu, čo predstavuje veľké riziko pre naše podnikanie," informoval Súčik.

Vyjadril sa tiež, že v neistej ekonomickej situácii, kedy mnohí obyvatelia počítajú každé euro, ide šport a teda aj lyžovačka, ktorá je medzi deťmi aj dospelými obľúbená a zároveň zdraviu prospešná, častokrát na druhú koľaj.

"To nás veľmi mrzí a radi by sme lyžovačku sprostredkovali každému. Aj z tohto dôvodu v našom lyžiarskom stredisku uvažujeme o zavedení takzvanej ´flexi´ ceny, ktorá by sa odvíjala od meniacich sa cien elektriny na trhu.

Karty zamiešalo počasie

Takmer žiadny sneh, vysoké teploty, mäkká zjazdovka. Aj keď snehové delá počas niekoľkých mrazivých dní v decembri išli na plné obrátky, od konca minulého roka teplota ovzdušia rapídne stúpla a aj najvyššie položené lyžiarske stredisko Snowparadise Veľká Rača mlelo z posledného. Ostatné kysucké strediská nestihli ani otvoriť.