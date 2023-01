Trénuje na krtincoch, vysmiali ho za nadváhu a teraz velebia. Vašo: Formu nemám len na bábovku

Repre už vraj po tridsiatke nedá.

Raz mu spoluhráč po nevydarenom zápase povedal, aby si nabudúce nezabudol vziať formu, „tak som u Číňana za euro päťdesiat kúpil bábovkovú a v utorok ju doniesol na tréning,“ len nevinne skrčí plecia Vašo Poništ, ktorý, ak by nekopal do lopty, asi by robil stand-up komika.

Stačí s ním na minútku hodiť reč, zistíte, že život je gombička. Hejterov má na háku, prehru berie ako doping, cez týždeň sa v robote s chlapmi preteká, kto vyvŕta najviac dier do železa, potom v nedeľu vezme rukavice, piatoligových útočníkov vytočí do nepríčetnosti a každému na cestu domov pribalí aj grimasu.

V lete dohodol spoluprácu s Turzovkou, akú si ešte päť mesiacov dozadu ani jedna strana nevedela predstaviť, kedysi kvôli rekordu prišiel o vlasy a keby sa v Ružomberku ako pätnásťročný viac venoval futbalu, možno by dnes v Klubine netrénoval na krtincoch.

V MY novinách už svoje meno našli mnohí, iných to len čaká, no potom je tu Vašo, ktorý sa o slovo hlási každý rok. A vždy má čo povedať!

ĎALEJ SA DOZVIETE či v Turzovke zostane aj na jar

prečo chcel skončiť, akým nadávkam čelil a od koho

akých päť ponúk mal a prečo si to s Poľskom rozmyslel

ako je možné, že chytá v Turzovke, keď si ešte v lete takú spoluprácu ani jedna strana nevedela predstaviť

po ktorom majstráku by mu "mal pán boh zaplatiť, že na tej čiare stál", ako nechtiac vystrelil na súperovu bránu a kde chytil penaltu, akú ešte nikdy

ako "svojsky" mu tréner Tatranu Peter Padych pripomenul, že sa poznajú už 12 rokov

čo si o koučovi myslí Poništ

čo odkázal Urminskému a s čím sa nikdy predtým nestretol

prečo keď vidí Petra Rovňaníka, predstaví si 20-eurovku a ktorému spoluhráčovi dlží horalku

kto je podľa neho najlepší brankár v histórii Kysúc (nie on)

Lajdáč z Poľska. Čo robíš v bráne, jelito

„Dudiak, ak chceš bombu do článku, napíš tam, že Poništ skončil s futbalom,“ apelovali ľudia na konci ušlej sezóny, keď 30-ročný brankár až jedenástimi nulami v 22 zápasoch Staškovu vylapal postup (počas korony aj prvenstvo), ale na posledných dvoch dueloch záhadne chýbal.