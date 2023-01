Skúsenosti z Podbrezovej zúročuje v Krásne. Profesionálnym prístupom je vzorom aj pre spoluhráčov

Mladý futbalista priznáva tlak. Na ihrisku však necháva všetko.

Narodil sa v Oščadnici, kde s futbalom aj začínal. Neskôr sa presunul do Krásna nad Kysucou. V dorasteneckom veku si ho všimli železiari z Podbrezovej a prilákali ho do svojej akadémie. Už od začiatku sa ukazoval v dobrom svetle a na Horehroní postupne prešiel do kategórie U19. Pred touto sezónou sa vedenie TJ Tatran Krásno nad Kysucou dohodlo s tímom spod Ďumbiera na striedavom štarte.

A tak dnes nosí na sebe, okrem podbrezovského, aj dres Tatrana. Tobias Bros, mladý útočník, je ťahúňom kysuckého celku v tretej dorasteneckej lige. Vedie ho za postupom, veď okrem jedenástich presných zásahov, čo je tretina všetkých gólov tímu, tvorí hru, rozdáva skúsenosti a chlapcov povzbudzuje na trávniku i v šatni. Nebyť zranenia, gólov by bolo určite viac. Tobias sa ale nevzdáva a svojmu materskému klubu sa snaží splatiť všetko, čo v minulosti od neho dostal. Na jar sľubuje útok na korunu kráľa strelcov a postup do druhej ligy. Po jeseni je Tatran na druhom mieste so stratou troch bodov na lídra, ktorým je Futbalová akadémia UNITED Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany.

„V Krásne som hrával asi od dvanástich rokov. Ako žiak som tam išiel s trénerom Róbertom Kullom, ktorému dnes vďačím, že som sa posunul tak vysoko. Následne som odišiel do Podbrezovej. Túto sezónu som sa vrátil do Krásna. Vybavený mám striedavý štart, čiže môžem hrávať v doraste v Podbrezovej prvú ligu i v Krásne tretiu. Využil som aj skutočnosť, že momentálne máme na Horehroní dostatok hráčov, a tak pomáham svojmu bývalému klubu,“ rozhovoril sa nádejný zakončovateľ. Ktovie, keby sa dalo, či by nepričuchol aj do A-tímu Tatrana. No taká možnosť nateraz neexistuje. Musel by totiž prestúpiť.