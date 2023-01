Pripomenieme si 159. výročie narodenia Viliama Janotu

Jeho životný príbeh by mohol byť inšpiráciou pre nejedného súčasníka.

ČADCA. V pondelok 30. januára 2023 si pripomenieme 159. výročie narodenia významnej osobnosti modernej čadčianskej histórie, Viliama Janotu.

Životný príbeh tohto politika a národovca by mohol byť inšpiráciou pre nejedného súčasníka. Pochádzal zo skromných pomerov. Pôvod ho však v jeho činnosti nijako neobmedzoval. Bol to rozhľadený a schopný človek s organizačným talentom, no i napriek tomu sa mu v období Rakúsko-Uhorska nedarilo preniknúť do vyšších spoločenských sfér.

Pre svoje národné slovenské presvedčenie bol spoločne s ďalšími čadčianskymi národovcami maďarskými úradmi perzekvovaný. I napriek nepriaznivej situácii na politiku nezanevrel. Svoje schopnosti naplno osvedčil po vzniku Československa.

Dňa 5. august 1922 sa Viliam Janota stal v poradí tretím čadčianskym starostom zvoleným po roku 1918. V úrade síce pôsobil iba krátko, no pod jeho vedením v Čadci zrealizovali viacero významných projektov. V nasledujúcom roku na starostovskú stoličku zasadol Rudolf Grochal, ktorý v úrade pôsobil do predčasnej smrti na jar 1925.

V tom istom roku dňa 3. mája si Čadčania vďaka mimoriadnym schopnostiam zvolili do čela obce znova Viliama Janotu. Staronový richtár mal pred sebou mnohé plány a vízie. Ušľachtilé zámery však už nestihol zrealizovať.

Zomrel začiatkom decembra 1925.