Z jesenného majstra mančaft na odstrel? Na rovinu so šéfom Makova

Chríbik na skusoch v druhej lige, Zimku chce každý.

Prvá priečka, žiadna prehra, osembodový náskok, najviac gólov a dvaja top strelci MR v tíme. Po lopate, Makov rozžul jeseň na cimpr-campr, s kádrom by nemal problém ani na celorepublikovom fóre a keď v jame levovej skalní zarevali „Javorník, do toho!“ pustil do gatí aj ligista. Viac než vyrovnaný slovnaftcupový výkon s Ružomberkom netreba rozpisovať.

Na Slovensku hrajú vyššiu súťaž (prvú, druhú alebo tretiu ligu) len štyri menšie obce a kým mnohé väčšie mreli v hrobe alebo kopali okres, biele dresy obliekali Viktor Pečovský, Ján Hözl aj Emil Le Giang.

Okom do histórie stále badať nezmazateľný bronz v tretej lige, ktorý svedčí, že od čias Kysuckého Lieskovca (2003/04) nebol v regióne, minimálne podľa tabuliek, k druhej najvyššej slovenskej súťaži nikto bližšie.

Šéf makovského futbalu MARTIN PAVLÍK nerobil s klubom z jeden a pol tisícovej dedinky senzácie na počkanie, ale pravidelne. No ak by vo funkcii skončil, na ďalšie by sa zrejme čakalo.

ĎALEJ SA DOZVIETE za akých podmienok by Pavlík bol ochotný v klube zotrvať a či svoje pokračovanie predpokladá alebo nie

či sa podľa neho z pier nového vedenia obce dá vyčítať, že chce futbal v dedine živiť naďalej

za akých podmienok by nejakému novému garantovi klubu podal pomocnú ruku

koľko peňazí šlo na futbal z obecného rozpočtu

či by hráči boli ochotní hrať za menej alebo, povedzme, zadarmo

na čo je naviazané ich (hráčov) rozhodnutie o zotrvaní alebo nezotrvaní v klube

prečo v tíme skončil tréner Filip Racko a či ho nešlo ukecať

koľko ponúk má Zimka, u ktorého druholigistu je na skúške Chríbik

ako v porovnávaní "všetko po starom - mančaft na odstrel" rozložil šance

Pred voľbami sa vyťahovali nepravdivé informácie

Bez prehry a na čele. Ako sa obzeráte za jeseňou?

Len v superlatívoch, výsledkovo i herne. Veľmi nás teší, že sme trafili skladbu kádra a správne nahradili odchádzajúcich, zmeny padli vhod. Mužstvo si na trávniku sadlo, zlepšila sa i medziľudská stránka veci. Bola radosť na chlapcov pozerať. Sme malá dedinka a líder súťaže, v ktorej nezriedka pôsobia okresné mestá. Nehovoriac o tom, že sme obstáli s luxusnou eleganciou.

Vedenie obce sa po ôsmich rokoch menilo. Čo to, najmä zo sponzorského hľadiska, znamená pre futbal?