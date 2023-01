Porovnanie kysuckých miest: Koľko zaplatíme na daniach?

V Krásne sú poplatky vyššie, v Turzovke zaplatíte rovnako ako v minulom roku.

KYSUCE. Vysoká inflácia a obrovský nárast cien energií sa dotkli každého z nás. Štát prenáša časť nákladov na samosprávy. Ako a kde sa to dotkne samotných obyvateľov? Väčšina kysuckých miest dane a poplatky v tomto roku nezvýšila. Pozrite si, kde koľko zaplatíte.

V článku sa dočítate: koľko na daniach a poplatkoch minú obyvatelia Turzovky,

či Kysucké Nové Mesto menilo cenník,

ktoré dane vzrástli v Čadci,

aké zmeny nastali v Krásne nad Kysucou.

V Turzovke sa poplatky nemenia

Obyvatelia Turzovky zaplatia rovnaké dane, ako v predchádzajúcom roku.

„Ročný poplatok za odpad predstavuje sumu 27 eur. Za psa v rodinných domoch zaplatíte daň 5 eur, v bytoch 40 eur,“ informuje Božena Kapusniaková z úseku odpadového hospodárstva.

Sadzba za meter štvorcový obytnej plochy v rodinnom dome je 0,14 eur za jeden m2, v byte 0,30 eur za jeden m2.

Mesačný poplatok v materskej škole do septembra 2022 bol 25 eur za dieťa do 3 rokov, ostatné deti 20 €. Cez prázdniny sa suma vyšplhala na 25 eur na dieťa. Od septembra 2022 je suma jednotná, a to 20 eur.

Kysucké Nové Mesto dane nezvýši, za psa v rodinnom dome zaplatíte menej

Ročný poplatok za komunálne odpady v Kysuckom Novom Meste predstavuje 26,90 eur za osobu. Oproti Turzovke tak obyvatelia Kysuckého Nového Mesta na odpade ušetria 10 centov ročne.