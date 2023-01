Ukradol detské zubné kefky a holiace potreby, spacifikovali ho mestskí policajti

33-ročný muž skončil v putách po krádeži v obchodnom centre v Čadci.

ČADCA. V stredu 11.januára krátko po tretej popoludní pomohli čadčianski mestskí policajti pracovníkom bezpečnostnej služby obchodného domu v Čadci pri spacifikovaní podozrivej osoby z krádeže.

33-ročný Erik z Považskej Bystrice sa rozhodol, že si pri potulkách mestom Čadca nakúpi bez zaplatenia. Vybral sa do nákupného centra, kde si pod bundu a do ruksaka ukryl päť detských elektrických zubných kefiek Frozen za 175 eur a štyri holiace strojčeky s náhradnými hlavicami v hodnote 115 eur.

"Muž chcel z prevádzky utiecť cez oddelenie so zeleninou, no do cesty sa mu postavil pracovník súkromnej bezpečnostnej služby. Agresívneho muža sa mu najskôr zastaviť nepodarilo, chytili ho spolu s jeho kolegom až vonku pred ďalším obchodom a snažili sa ho obmedziť na osobnej slobode, no ten sa trhal a metal a obaja ochrankári s ním mali problémy, aby im nevykĺzol," opísala incident svedkyňa Jana z Kýčerky.

Incident zbadala hliadka mestskej polície, ktorá okamžite prišla na miesto za pomoci výstražného zariadenia na vozidle, podozrivého muža spacifikovala za použitia hmatov a chvatov.

"Pracovník SBS Kaufland uviedol, že dotyčný muž kradol pred chvíľou v predajni Kaufland. Hliadkou dotyčný muž aj za pomoci SBS odvedený do kancelárie SBS Kaufland. Na mieste zistené podľa kamerového záznamu, že muž v predajni Kaufland ukradol tovar v celkovej hodnote 290,91€, ktoré mal ukryté v ruksaku a pod bundou," uviedol náčelník Mestskej polície v Čadci František Linet.

Tovar bol nepoškodený vrátený do predajne. Telefonicky overená totožnosť osoby, zároveň bolo zistené, že sa jedná o opakovanú krádež. Na miesto bola privolaná hliadka Obvodného oddelenia Policjaného zboru v Čadci pre podozrenie z prečinu krádeže.

