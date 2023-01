Škole v Nepále nechal laptop. Dobrovoľník: Učenie informatiky z tabule mi prišlo neefektívne

Kysučana prekvapilo, čo všetko sa dá nazvať školou.

Z prvej práce na Slovensku mu dodnes dlžia výplatu. Aj to bol dôvod, prečo sa Marián Maruniak z obce Čierne na Kysuciach rozhodol pre odchod do zahraničia. Dnes pracuje ako softvérový inžinier vo Švajčiarsku na projektoch, ktoré firme šetria státisíce až milíony eur ročne.

Posledné mesiace strávil v Keni a Nepále, tamojší žiaci sa aj vďaka nemu stretli s počítačom vôbec prvýkrát v živote.

„Školstvo v týchto krajinách je veľmi zaostalé. Prekvapilo ma, čo všetko sa dá nazvať školou. A prekvapilo ma aj to, že na tom vôbec nezáleží,“ hovorí ambiciózny mladík, ktorý si rolu dobrovoľníka plánuje zopakovať aj v budúcnosti.

Pracovne aktuálne pôsobíte vo Švajčiarsku. Čomu konkrétne sa venujete?

Pracujem pre jednu z najväčších firiem, ktorá sa zaoberá potlačou predmetov od výmyslu sveta. Nebola to vlastne ani moja voľba, ale niekto poplietol moju prihlášku a poslal ju do tejto firmy. To som si však uvedomil až počas pohovoru a bolo mi hlúpe povedať to. Práca bola technologicky zaujímavá a kolektív bol úžasný.

Tak ste ostali.

Áno, po pár mesiacoch stáže mi ponúkli pracú na plný úväzok a keďže som nemal nič lepšie na pláne a ani veľa dôvodov vrátiť sa na Slovensko, ostal som tam až doteraz. Ako softvérový inžinier sa zaoberám optimalizáciou rôznych procesov, ako napríklad efektívne plánovanie výroby a dopravy tak, aby zákazníci boli spokojní a firma na tom ušetrila.

Jeden z projektov, na ktorom som pracoval, už nejaký čas šetrí milión dolárov ročne len na doprave. Využívaním najmodernejších technológií sa teda naša spoločnosť drží ďaleko pred konkurenciou a inžinieri sú radi, že sa môžu pohrať s novinkami zo sveta technológií. A ešte k tomu v práci.

Znie to, ako by bola pre vás práca koníčkom.

Áno, aj nie (smiech). Od malička som mal obrovský záujem o technológie, hardvér aj softvér. A bola to aj skvelá doba, keď práve prichádzali na svet novinky ako cédečká, 3-D hry, internet, multimédia. Ale odkedy som začal pracovať denne pri počítači, snažím sa vo voľnom čase vyhýbať obrazovkám. Najmä zo zdravotných a sociálnych dôvodov. A napokon veľmi málo ľudí zaujímalo, koľko Orkov som porazil vo World of Warcraft. Bolo ich naozaj veľa.

Vyššie ste spomenuli, že projekt, na ktorom ste pracovali, šetrí len na doprave milión eur ročne. V čom je princíp tohto zlepšováku?