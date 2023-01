Ľudia často povedia, že kastrácia je proti prírode, pritom sa neštítia mačiatka topiť, tvrdí veterinárka

Najčastejší mýtus, s ktorým sa stretáva, je, že mačky môžu piť mlieko.

ČADCA. Michaela Čičmanová sa okrem bežných pracovných povinností nezištne venuje záchrane mačiek.

Počas siedmich rokov vykastrovala, preliečila a umiestnila takmer 200 zvierat.

Nešlo len o túlavé zvieratá. Neraz sa stalo, že jej do ambulancie priniesli na utratenie zviera, ktorého zranenia boli liečiteľné.

S veterinárkou sme sa zhovárali o nechcených mačkách, ich premnožení, riešeniach aj najčastejších mýtoch o zvieratách, ktoré dokážu byť ľuďom láskavým aj užitočným spoločníkom.

Ako prebieha odchyt túlavých mačiek, ktorým sa rozhodnete pomôcť?

V prípade, ak sú mačky kontaktné, je jednoduchý. Nesocializované a bojazlivé zvieratá si zväčša vyžadujú odchytovú klietku. Zažila som aj situácie, keď sme mačky museli chytať rybárskym podberákom, lebo do odchytovky nechceli vliezť. Stojí to veľa času a úsilia.

Tejto práci venujete svoj voľný čas. Kto veterinárne úkony financuje?

Veterinárne ošetrenia hradia len dobrovoľníci, ktorým na mačkách záleží. Sú ľudia, ktorí si zviera nemôžu adoptovať, tak aspoň pomôžu s pokrytím veterinárnych nákladov.

Veľmi veľa ošetrení som platila ja sama, no z dlhodobého hľadiska sa takto fungovať nedá. Preto som si musela dať stopku. Žiaľ, dokookola pomáhajú tí istí ľudia, ktorým situácia nie je ľahostajná.

Pôsobíte v Čadci. Je tu nejaká organizácia, ktorá sa venuje túlavým mačkám?

V Čadci žiaľ nie je žiadna organizácia, ktorá by sa venovala odchytu a ošetreniam túlavých mačiek, čo je veľká škoda. Určite by sme takúto organizáciu potrebovali. Teraz pomáhajú len súkromné osoby, od odchytu zvierat cez prevoz na veterinu až do nového domova. Lenže to naozaj nestačí.

Rieši nejako mesto problém premnoženia túlavých zvierat? Ako by podľa vás malo vyzerať riešenie tejto situácie?

Z môjho pohľadu to mesto nerieši, no je aj fakt, že najskôr by muselo existovať nejaké občianske združenie, ktoré by požiadalo mesto o pomoc, a v tom prípade by možno samospráva vyčlenila nejaké peniaze aj na tento účel.

Najlepšie by bolo, keby iniciatívni ľudia založili združenie, ktoré by sa tejto problematike venovalo. No je to beh na dlhú trať. Adopcie mačiek na Slovensku posledné mesiace stoja. Ľudia, ktorí zvieratkám poskytujú dočasné bývanie, majú tým pádom plné kapacity. Napriek tomu, že sa dlhé roky kastruje, stále je mačiek extrémne veľa.