Referendum 2023: Obce hlásia pokojný priebeh a nízku účasť

Na to, aby bolo referendum platné, je nutná účasť viac ako polovice oprávnených voličov.

KYSUCE. O siedmej hodine ráno sa otvorili hlasovacie miestnosti Referenda 2023. Ľudia v ňom môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady. Na to, aby bolo referendum platné, je nutná účasť viac ako polovice oprávnených voličov. Na Slovensku to znamená, že hlasovať by malo vyše 2,2 milióna voličov. Podľa priebežných informácií je však účasť nízka.

Referendová otázka 2023 „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“

Hlasujú prevažne starší občania

"V Snežnici chodia hlasovať prevažne starší občania. Mnoho ich prichádza s doprovodom, nakoľko napadlo dosť snehu a cesta by sa mohla skončiť úrazom. Volebná účasť k desiatej hodine dopoludnia bola len zhruba osem percent," informuje člen komisie Dušan Ševčík.

Volebná účasť na pravé poludnie je v obci Snežnica približne 14%. Ľudia chodia hlasovať priebežne.

"Nerozumiem prečo je tu polemika či sa zúčastním, alebo nezúčastním referenda. Ja to beriem tak, že prezidentka Slovenskej republiky vyhlásila referendum, tak je to moja občianska povinnosť sa zúčastniť," píše Marián Mihalda, primátor Kysuckého Nového Mesta, na svojej sociálnej sieti.



Referenda sa, rovnako ako volieb, môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky, ktorý je v čase jeho konania starší ako 18 rokov.