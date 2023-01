Referendum 2023: Mobilizácia sa nekoná, k referendu neprišli ani Kysučania

Účasť v kysuckých mestách a obciach bola o siedmej večer niečo nad 30 percent.

KYSUCE. Slováci majú dnes možnosť v referende rozhodnúť o tom, či sa bude môcť volebné obdobie skrátiť. Referendum neoslovilo ani voličov na severozápade Slovenska. Hoci organizátori avizovali mobilizáciu, ani Kysučanom sa k referendu nechcelo.

Na účasť k referendu vyzýval dnes dopoludnia aj starosta Skalitého a krajský predseda Hlas-SD Jozef Cech.

"Neostávajme ľahostajní, pretože budúcnosť a napredovanie našej krajiny máme dnes opäť v našich rukách. Dnes môžeme rozhodnúť o tom, aby občania Slovenskej republiky mali právo ukončiť pôsobenie každej budúcej vlády, ktorá sa spreneverí svojim sľubom a bude konať proti záujmom ľudí a krajiny," uviedol Jozef Cech na sociálnej sieti.

Občania do miestností prichádzali priebežne. (zdroj: Pavol Stolárik)

Vybrali sme sa do volebných miestností v Čadci na Rázusovej ulici, v obci Staškov a v Oščadnici. Väčšina ľudí žijúcich na Horných Kysuciach však mala iný program, ako návštevu volebných miestností. Rady, ktoré sme videli pri spojených voľbách, neboli ani v náznaku. V Oščadnici bola účasť krátko po siedmej večer kúsok nad tridsiatimi percentami, rovnako tomu bolo aj v Staškove aj v Čadci. Občania môžu vyjadriť svoj názor ešte hodinu a pol. Volebné miestnosti sa uzavrú úderom 22. hodiny.

Referendum vypísala prezidentka Zuzana Čaputová práve na dnešok 21. januára 2023. Výsledky referenda by mohli byť sčítané v nedeľu (22. 1.) okolo jednej až druhej hodiny ráno. Na tlačovej konferencii by ich mali vyhlásiť o deviatej. Predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz o tom informoval na tlačovej konferencii. Sčítavanie hlasov by sa podľa Orosza mohlo predĺžiť o dve - tri hodiny v prípade, ak by sa nepodarilo zabezpečiť internetové pripojenie v obciach, kde sa vyskytli problémy s elektrickou energiou. Zápisnice by sa tak museli spracovávať manuálne.

