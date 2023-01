SAD-ka prekopala grafikon, zmeny budú platiť už o týždeň

Od 5. februára sa mení cestovný poriadok v prímestskej autobusovej doprave v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto.

KYSUCE. Kysučania to majú s dopravou ťažké. Nielen s individuálnou, kde ich čakajú pri ceste do práce či školy dlhé kolóny, ale aj s tou hromadnou. Zmeny cestovného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko skomplikovali život ľuďom, ktorí dochádzajú z priľahlých obcí do zamestnania a škôl v Žiline či Kysuckom Novom Meste.

Odchody vlakov nenadväzujú na autobusové linky a tak musia cestujúci čakať na stanici hodiny, prípadne spoj zmeškajú. Kritika ľudí zabrala a od 5. februára by sa mal tento stav zlepšiť. V regióne Kysúc dôjde k zmenám v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy na základe požiadaviek cestujúcich, obecných úradov a tiež v súvislosti s prípojmi k vlakom a od vlakov. Okrem toho sa cestovné poriadky menili aj z dôvodu nadväznosti na vybrané autobusové linky.

Konateľ integrovanej dopravy Žilinského samosprávneho kraja Richard Staškovan informoval, že pravidelne v januári upravujú cestovné poriadky, pretože zmeny v grafikone sa dejú každoročne. Tieto posledné boli však oveľa masívnejšie. Pri 250 autobusoch tak nedokázali vychytať koordináciu s vlakmi na sto percent.

Žilinská SAD-ka po rokovaniach so Žilinským samosprávnym krajom, ktorý je objednávateľom služieb u prepravcu spoločne s poslancami a zástupcami samospráv, pristúpila k zapracovaniu najnutnejších zmien a posunu jednotlivých odchodov autobusov. Zvyšné zmeny zapracujú vo veľkej miere do leta. Overte si, či nedošlo k úprave cestovných poriadkov na linkách, ktorými pravidelne cestujete.

Zmeny v meste Čadca

Linka 502103 Čadca-Sidl.III.-Kyčerka

3, 39 - v smere od Kýčerky vynechajú zastávku Tesco a budú vedené cez zastávku Čadca, žel. zast. mesto (pri podchode na ulici A.Hlinku). Na spoj č. 39 bude možné na aut. St. prestúpiť z liniek 502104 a 502107.

9 - bude začínať na zastávke Čadca, žel. zast. mesto (pri podchode na ulici A.Hlinku)

Linka 502104 - Čadca - Milošová

6 a 42 - v smere od Milošovej Čadca, žel. zast. mesto (pri podchode na ulici A.Hlinku),

60 - bude končiť na zastávke Čadca, žel. zast. mesto (pri podchode na ulici A.Hlinku). Na spoj č. 6 bude možné prestúpi z linky 502107 z Čadečky

42 bude na zastávke Čadca, nám prestúpiť na spoje v smere

55 - bude v smere na Milošovú začínať na zastávke Čadca, žel. zast. mesto (pri podchode na ulici A.Hlinku). Bude možnosť prestúpiť na zastávke Čadca, nám. na linku 502107 do Čadečky.

Linka 502107 Čadca-Čadečka

31 - bude vedený cez Svrčinovec, Závršie, spoj č. 41 bude posunutý o 10 min. neskôr (prípoj od vlaku)

26 - pôjde o 10 min. skôr (umožnený prestup na spoj č. 39 linky 502103 k zastávke Čadca, žel. zast. mesto.

Zmeny v okrese Čadca

Linka 502401 – Čadca-Zákopčie, Holých

50 - časový posun o 10 minút skôr, prípoj k vlaku

Linka 502402 – Čadca-Zákopčie, u Polievkov

11- časový posun o 5 minút neskôr, prípoj k vlaku

Linka 502403 – Čadca-Turzovka-Klokočov

34 – časový posun o 6 minút skôr, prípoj k vlaku

Linka 502406 – Skalité-Čadca-Kys.Nové Mesto

26 – časový posun o 5 minút neskôr, prípoj k vlaku

25 – časový posun o 5 minút skôr, prípoj k vlaku

16 – časový posun o 10 minút skôr, prípoj k vlaku

58 – časový posun o 10 minút skôr, prípoj k vlaku

7 – časový posun o 15 minút neskôr, prípoj k vlaku

60 – časový posun o 15 minút neskôr, prípoj k vlaku

Linka 502407 – Čadca-Oščadnica,Vreščovka

- vloženie zastávky Oščadnica, Lalíky-Rieky

Linka 502408 – Čadca-Oščadnica

47 – časový posun o 10 minút neskôr, prípoj od vlaku a linky 502462, vloženie zastávky Oščadnica,Lalíky-Rieky

Linka 502409 – Oščadnica-Kysucké Nové Mesto

- vloženie zastávky Oščadnica,Lalíky-Rieky

7 – časový posun o 8 minút skôr, prípoj k vlaku

12 – pridaná zastávka Oščadnica,Kysucká galéria

11 – pridané zastávky Krásno n. Kys,rázc. a Krásno n.Kys.,ústredie

Linka 502414 - Čadca-Stará Bystrica-Lutiše

3 – časový posun o 5 minút skôr,

8 – časový posun o 8 minút skôr, prípoj k linke 504401

Linka 502450 - Čadca-Turzovka-Klokočov-Staškov

70 – časový posun o 5 minút neskôr, nadväznosť na linku 502455

27 – časový posun o 5 minút skôr, nadväznosť na linku 502455

Linka 502454 - Čadca-Turzovka-Turkov-Kelčov-Makov

66 – vložené zastávky Vysoká n.K., Šteglík a Sojka

35 – časový posun o 20 min. neskôr

Linka 502455 - Čadca-Turzovka-Korňa

55 – časový posun o 5 minút neskôr, nadväznosť na linku 502454

Linka 502459 - Čadca-Staškov-Olešná-Klokočov-Turzovka

44 – časový posun o 5 minút skôr, nadväznosť na linku 502455

Linka 502462 - Turzovka-Žilina

4 – doplnená zastávka Povina, Jednota

Zmeny v okrese Kysucké Nové Mesto

Linka 504406 – Horný Vadičov-Žilina

39 – bude vedený v X11

59 – bude vedený v X

113 – časový posun o 10 min. skôr

139 – bude vedený v X10, časový posun o 5 minút skôr (pôvodne spoj 39)

159 – bude vedený v 6+, prípoj od vlaku (pôvodne spoj 59)

221 – časový posun o 6 minút skôr

Linka 504409 – KNM-Rudinská

4 – časový posun o 5 minút skôr, v KNM prestup do Žiliny na 511428/2

6 – bude vedený po Schaeffler

12 – bude vedený v +

112 – bude vedený v 6 o 30 minút neskôr (pôvodne spoj 12)

15 – časový posun o 20 minút neskôr, prípoj k vlaku

21 – časový posun o 15 minút neskôr, prípoj k vlaku

23,25,27,39 – časový posun o 25 minút skôr, prípoj k vlaku

24 – časový posun o 15 minút skôr , prípoj k vlaku

28 – časový posun o 40 minút neskôr, prípoj k vlaku

29 – časový posun o 20 minút neskôr, prípoj k vlaku

30- časový posun o 5 minút skôr

45 – bude vedený v X

145 – bude vedený v 6+, časový posun o 15 min. neskôr (pôvodne spoj 45)

Linka 504411 – Nesluša-Žilina

13 – časový posun o 10 minút neskôr, prípoj k vlaku

22,31 – časový posun o 5 minút skôr

27 – časový posun o 5 minút neskôr, prípoj od vlaku

33 – bude vedený v 6, časový posun o 15 minút neskôr, prípoj od vlaku

35, 39 – časový posun o 5 minút neskôr, prípoj od vlaku

36 – časový posun o 5 minút neskôr

40 – bude vedený v X+

45 – časový posun o 15 minút neskôr, prípoj od vlaku

Linka 504411 – Nesluša-Žilina

52- bude vedený v 6+, časový posun o 5 minút neskôr

53 – časový posun o 5 minút neskôr

57 – časový posun o 20 minút neskôr, prípoj od vlaku

61 – časový posun o 5 minút neskôr, prípoj od vlaku

64 – časový posun o 5 minút neskôr

65 – časový posun o 5 minút neskôr

69 – časový posun o 15 minút neskôr, prípoj od vlaku

74, 76 – časový posun o 5 minút neskôr

75, 77 – časový posun o 25 minút neskôr, prípoj od vlaku

79 – časový posun o 5 minút neskôr, prípoj od vlaku

133 – nový spoj vedený v + (pôvodne spoj 33)

140 – bude vedený v 6, časový posun o 15 minút neskôr, prípoj od vlaku

152 – bude vedený v X

181 – časový posun o 15 minút neskôr, prípoj od vlaku

Linka 504413 – KNM-Ochodnica

1,3,9,11,115 – časový posun o 5 minút skôr, prípoj od vlaku

9,125,25,27 – časový posun o 5 minút skôr, prípoj od vlaku

129,29,33,35 – časový posun o 5 minút skôr, prípoj od vlaku

13 – časový posun o 10 minút neskôr

15 – časový posun o 5 minút skôr, bude vedený len v X11

21 – časový posun o 30 minút skôr, prípoj od vlaku, bude vedený denne

121,131 – zrušené (zlúčené so spojom 21)

121,116 – nový spoje – odvoz žiakov ZŠ po vyučovaní

2,12,112 – časový posun o 10 minút skôr, prípoj k vlaku

10 – bude vedený len v X11

8 – časový posun o 5 minút neskôr, žiaci do školy

18 – časový posun o 5 minút skôr

Linka 504492 – Lodno-KNM

2 – časový posun o 12 minút skôr, prestup na vlak do Čadce

Pavol Stolárik

