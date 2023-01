Šumy 5. ligy: Čierne má tri isté podpisy, lovilo aj Čechov. V Turzovke štyri odchody, čo Šmahajčík?

Akú veľmi dobrú ponuku má naj strelec v republike?

Transferová listina sa zapĺňa, prvé podpisy sú spečatené, prvé odchody potvrdené a mnoho špekulácií rozdebatovaných. Hráči môžu meniť pôsobisko až do konca marca, síce len so súhlasom klubu, no Turzovka a Čierne mali napriek tomu v prestupových šumoch piatej ligy o čom rozprávať.

ĎALEJ SA DOZVIETE ktorých štyroch hráčov (a troch veľmi dôležitých!) Turzovka nebude mať na jar k dispozícii

akú ponuku má Šmahajčík a či sa schyľuje k jeho odchodu

koho má Tatran rozdebatovaného

od ktorého staro-nového hráča Hejčík na jar očakáva prínos

aké tri zaujímavé posily hlási Čierne

kto okrem Krenželáka a Ihnatišina určite odchádza a či zostane Staňo

či Križek prestúpi z Turzovky na Čierne alebo inam

aké posty sú ešte vo fáze riešenia

akí súperi čakajú kysuckých piatoligistov v príprave

Turzovka