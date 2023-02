Darcovia krvi z Kysúc si prevzali ocenenia, pomáhajú dospelým aj deťom

Územný spolok Slovenského červeného kríža v Čadci ocenil 32 pravidelných dobrovoľných darcov krvi Jánskeho plaketami aj Kňazovického medailami.

Zásob krvi v nemocniciach nie je nikdy dosť a darovaná krv je veľmi dôležitá pre pokrytie potrieb dlhodobo chorých pacientov, pri operáciách a predovšetkým pri záchrane životov po vážnych úrazoch. Počet darcov klesá, nemocnice preto počas celého roka volajú o pomoc, keďže im chýbajú krvné jednotky.

Stále sa však nájdu ľudia, darcovia, ktorí sú ochotní obetovať sa pre životy iných. Nebyť ich, dnešný život by sa so svojím šialeným tempom i nástrahami mohol dostať do veľkých, možno aj neriešiteľných ťažkostí. Veď žijeme v hektickej dobe, ktorá prináša nehody, katastrofy, civilizačné choroby a žiaľ aj vojny.

Preto sa Červený kríž už pred 50 rokmi rozhodol aspoň symbolicky uctiť si tých, ktorí povýšili potreby druhých nad svoje vlastné a rozhodli sa darovať krv pravidelne. V obradnej sieni mestského úradu v Čadci si dvadsiati siedmi dobrovoľní darcovia z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto prevzali zlaté plakety Jána Jánského za 30-násobné darovanie u žien a 40-násobné darovanie u mužov, traja diamantové plakety za 80-násobné darovanie krvi a dvaja medaily Jána Kňazovického za 100-násobné darovanie krvi.

Krv nie je len vzácna tekutina, je dôležitým orgánom

Ocenenia si prevzali z rúk podpredsedníčky Územného spolku Slovenského Červeného kríža (ÚS SČK) a členky najvyššej rady SČK Anny Janíkovej a riaditeľky Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Čadci Eleny Tomašikovej.

Ako uviedla Elena Tomášiková v príhovore, v súčasnosti sa krv často mylne uvádza len ako vzácna tekutina.

„Krv je orgán, ako každý iný, či už pečeň, alebo srdce. Na darcov krvi sa nepozerá ako na darcov orgánov, čo je veľká škoda. A čo je zaujímavé na krvi? Nedá sa získať ani protekciou, ani úplatkami, nedá sa vyštrajkovať a dokonca ju nezoženiete ani cez ministerstvo zdravotníctva. Jediná metóda je darovanie a bezplatný odber. Darcovia si zaslúžia pozornosť zo strany štátu, ale aj širokej verejnosti,“ pripomenula riaditeľka ÚS SČK Elena Tomášiková s tým, že človek príde na to, akú hodnotu majú rôzne veci, udalosti a ľudia až vtedy, keď ich stratí.

„Rovnako je to aj so zdravím. Často sa totiž stáva, že aj keď ho stratíme a ocitneme sa v nemocnici, oceníme šľachetnosť a obetavosť tých, ktorí nám možno darovaním krvi zachránili život. A bezplatne,“ doplnila Tomášiková.

Krv, táto najvzácnejšia tekutina, zohráva v súčasnej medicíne nezastupiteľnú úlohu. Nie je možné umelo ju vyrobiť. Dnes už každý vie, že darovať krv znamená zachrániť život. Hovorí sa, že ju darujú ľudia, ktorí pozerajú na svet srdcom. Mnohí ľudia ani netušia, že vedľa nich žijú záchrancovia desiatok, možno stoviek životov. Sú to na prvý pohľad neviditeľní hrdinovia, ich krv však pomohla konkrétnym ľuďom.

Najvyššie ocenenia si prevzalo 32 darcov krvi

Do klubu držiteľov medaily Jána Kňazovického za 100-násobné darovanie krvi pribudli Marián Luptovec z Rakovej a Peter Papinčák z Dlhej nad Kysucou.

„Krv som začal darovať ihneď po dosiahnutí dospelosti a mojim vzorom bola mama, ktorá bola mnohonásobnou darkyňou a dá sa povedať, že aj mňa k tomu pritiahla. Odvtedy chodievam pravidelne, pokiaľ mi to zdravie dovolí, chcem v tejto ušľachtilej činnosti pokračovať aj naďalej. Je veľa ľudí, ktorí krv potrebujú a ja im rád pomôžem. Veď nikto z nás nevie, kedy ju môžu potrebovať naši blízki, či dokonca my sami,“ vyjadril sa stonásobný darca Peter Papinčák.

Medzi držiteľov diamantovej plakety za 80-násobné darovanie krvi sa zaradili traja muži, Peter Lodňánek z Krásna nad Kysucou, František Duraj a Milan Bury z Čadce.

„Po prvýkrát som sa pre darovanie krvi rozhodol vo veku 20 rokov. Nahovorili ma kolegovia, ktorí so mnou pracovali, chodili sme celá partia. Čo ma na darcovstve fascinuje? Že človek pomáha inému človeku. Veď kto pomôže, keď si nebudeme navzájom pomáhať,“ povedal Milan Bury.

Darcov krvi je stále menej

Poďakovať za vzácny ľudský čin prišli viceprimátorka Čadce Anna Belousovová, riaditeľ Kysuckej nemocnice Martin Šenfeld aj vrchná sestra hematologicko-transfúzneho oddelenia (HTO) nemocnice Vlasta Podoláková.

„V minulom roku prišlo darovať krv približne 3800 ľudí, z toho bolo 520 prvodarcov. Treba však povedať, že počet darcov krvi klesá. Krvné produkty majú svoje limity. Darovaním krvi alebo krvných doštičiek pomôžete zachrániť zdravie alebo dokonca život iných ľudí, dospelých aj detí. Krv je potrebná v prípade kardiovaskulárnych operácií, onkologických ochorení, ale aj v prípade komplikácií pri pôrodoch. V neposlednom rade, darovanie krvi je dobré aj pre samotného darcu. Vďaka vyšetreniu krvného obrazu či krvného tlaku môžete identifikovať svoje zdravotné problémy,“ ozrejmila Podoláková a doplnila, že je dôležité, aby ľudia otvorili oči a srdcia a ak im to zdravie dovolí, prišli túto nenahraditeľnú životodarnú tekutinu darovať.

„Nezáleží na počte odberov, ale skôr na odhodlaní pomôcť. Každá kvapka je dôležitá, nikto z nás nevie, kedy bude krv potrebovať aj on sám. Na našom oddelení sú vítaní darcovia krvi s akoukoľvek krvnou skupinou, nakoľko nikdy nevieme, ktorú krvnú skupinu budú potrebovať nemocničné zariadenia na celom Slovensku k záchrane ľudských životov. V nemocnici je momentálne, vzhľadom na zvýšenú potrebu krvi pre pacientov, možné darovať krv až štyrikrát do týždňa,“ dodala vrchná sestra HTO Kysuckej nemocnice.

„Darovanie krvi je podľa mňa najvyšší prejav lásky k človeku. Nie je to o povinnosti, ale o vôli to urobiť a robiť to dobrovoľne. V prípade týchto konkrétnych darcov je to takmer celoživotné poslanie, čo si určite zaslúži veľký rešpekt a obdiv. Darcovia, ktorí darujú krv neznámemu človeku, bez nároku na odmenu a bez asistencie médií, to sú skutoční hrdinovia našich čias. Pre mňa bolo príjemným prekvapením, že medzi ocenenými darcami bolo veľa mladých ľudí. Všetkým darcom patrí naše veľké ďakujeme,“ uviedla viceprimátorka Čadce Anna Belousovová.

Počas slávnostného oceňovania dobrovoľných darcov krvi sa v kultúrnom programe predstavili Petra Bírova a Adam Haluška zo Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci.

Ocenení darcovia zlatou plaketou profesora Jana Janského:

Pavol Benko, Čadca, Michal Brodňan, Kysucké Nové Mesto, Ľubomír Bucha, Kysucké Nové Mesto, Emília Gužiková, Oščadnica, Ondrej Hamacek, Oščadnica, Roman Hroš, Čadca, František Chovanec, Stará Bystrica, František Chrastina, Čadca, Daniel Chylák, Čadca, Rastislav Jurga, Čierne, Ján Kriško, Kysucké Nové Mesto, Emil Korenčík, Radôstka, Monika Koperová, Oščadnica, Eva Koptáková, Kysucké Nové Mesto, Ján Korený, Turzovka, Vladimír Kubalík, Svrčinovec, Jana Martikánová, Lodno, Marcel Mešťan, Skalité, Martin Ozaniak, Stará Bystrica, Ján Palla, Kysucké Nové Mesto, Jaroslav Petrák, Čadca, Milan Rábik, Kysucké Nové Mesto, Martina Súhradová, Krásno nad Kysucou, Rastislav Urbánek, Čadca, Radoslav Vríčan, Kysucké Nové Mesto, Miroslav Zelenka, Kysucké Nové Mesto, Jozef Žák, Stará Bystrica.

