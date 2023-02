ANKETA: Športovec roka 2022. Hlasujte za svojho favorita!

Vyberajte spomedzi 30 kysuckých športovkýň a športovcov, ktorí v ušlom roku dosahovali úspechy na celoslovenskom i svetovom fóre.

Vážení priatelia športu a olympizmu. Kysucký šport, Olympijský klub Kysuce a kysucké týždenníky pre vás pripravili originálnu anketu – „Cena čitateľov kysuckých týždenníkov“, ktorej výsledok bude vyhlásený počas galavečera Športovec roka 2022 v Dome kultúry Čadca v sobotu 18. 2. 2023.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hlasovať môžete do piatka, 17. februára 12.00 h . Okrem tejto, online verzie, môžete hlasovať aj prostredníctvom hlasovacieho lístka , ktorý nájdete v utorkovom (7. 2.) i stredajšom (7. 3.) čísle novín (MY aj Kysuce) . Lístok treba do uvedeného dátumu a času priniesť alebo zaslať do redakcie!

Dovoľte, aby sme vám predložili zoznam výnimočných športovcov a športových výkonov, ktoré sme zaznamenali v roku 2022 a ktoré sa zapísali do análov jednotlivých športov na Slovensku, v Európe, ale aj vo svete.

Práve tieto atribúty sme si všímali u našich športových reprezentantov, z ktorých je drvivá väčšina hrdými reprezentantmi Slovenskej republiky. Vyberte si svojho športovca alebo športovkyňu a dajte svoj hlas. Veríme, že rozhodnete správne a že „Cenu čitateľov kysuckých týždenníkov“ získa ten najlepší alebo najlepšia.

Nominácie

Dominik Klimek – Slovenský reprezentant v streetworkoute, kat. stredná váha. Majster Slovenska. Majster sveta z Rigy, Lotyšsko. Streetworkout Kysuce.

Aneta Tichá – Slovenská reprezentantka v bikini fitness IFBB. Majsterka sveta žien a Majsterka sveta junioriek z Južnej Kórei. Absolútna majsterka sveta žien IFBB Južná Kórea.

Róbert Drábik – Slovenský reprezentant v hokejbale, kat. veterán 40+ ISBHF. Majster sveta z Kladna, Česká republika. HBK PROTEF Považská Bystrica.

Miloš Roman – Slovenský reprezentant v ľadovom hokeji. Olympijský bronzový medailista z Pekingu, Čína. Majstrovstvá sveta Helsinky, Tampere, Fínsko, 8. miesto. Majster Českej hokejovej extraligy s HC Oceláři Třinec.

Adrián Holenšinský – Slovenský reprezentant v ľadovom hokeji. Olympijský bronzový medailista z Pekingu, Čina. Vicemajster Slovenskej hokejovej extraligy s HK Nitra.

Martin Svrček – Slovenský reprezentant v cestnej cyklistike. Najlepší Slovák na Okolo Slovenska. Majstrovstvá sveta Wollongong U23, Austrália – 19. miesto. Zlatý pedál 2022 – 2. miesto celkového poradia. UCI WorldTeam Quick-Step–Alpha Vinyl

Dominik Klimek, Aneta Tichá, Róbert Drábik, Miloš Roman a Adrián Holešinský, Martin Svrček. (zdroj: Archív MY)

Nikoleta Randová – Slovenská reprezentantka v hokejbale ISBHF. Majstrovstvá sveta Montreal, Kanada – bronzová medaila. Vicemajsterka Slovenska. HOGO Žilina.

Samuel Hlavatý – Slovenský reprezentant v cyklotriale UCI. Majster Slovenskej republiky Elite muži. Majstrovstvá sveta UCI v cyklotriale Abu Dhabi – 6. miesto. Zlatý pedál 2022 za cyklotrial. Cykloklub Rudina.

Erika Hlavatá – Slovenská reprezentantka v cyklotriale UCI. Majsterka Slovenskej republiky Elite ženy. Majstrovstvá sveta UCI v cyklotriale Abu Dhabi – 14. miesto. Cykloklub Rudina.

Samuel a Erika Hlavatý, Nikoleta Randová. (zdroj: Archív MY)

Zuzana a Ľubomír Králikovci – Slovenskí reprezentanti v 3D streľbe z luku. Majstri sveta (Zuzana 2. miesto) z Mokrice, Slovinsko. Majstri Slovenskej republiky. Víťazi Slovenského pohára.

Ján Potočár – Slovenský reprezentant v naturálnej kulturistike INBA. Majster Európy z Budapešti, Maďarsko. Majstrovstvá Slovenska – bronzová medaila. Majstrovstvá sveta Florencia, Taliansko – 4. miesto. MM Aréna Krásno nad Kysucou.

Ľudovít Valárik – Slovenský reprezentant v stolnom tenise kat. veterán 75+. Majster Európy vo štvorhre. Majster Slovenskej republiky jednotlivcov. MSK Čadca.

Vladimír Macura – Slovenský reprezentant vo vzpieraní IWF. Majster sveta v trojboji kat. U17 HK +102 z León, Mexiko. Majster Európy v dvojboji kat. U17, + 102 v Raszym – Poľsko. Majstrovstvá Európy U20 Durres, Albánsko – bronzová medaila.

Ján Potočár, Zuzana a Ľubomír Králikovci, Ľudovít Valárik a Vladimír Macura. (zdroj: Archív MY)

Patrícia Hmírová – Slovenská reprezentantka vo futbale. 100 štartov v národnom tíme. Majsterka Cypru, víťazka pohára aj Superpohára s Apollon Limassol Ladies. Bronzová futbalistka roka 2021.

Matúš Ševčík – Slovenský reprezentant vo futsale. Najmladší účastník Slovenska na EURO 2022. Najlepší hráč SR do 21 rokov pre rok 2021. Majstrovstvá Európy vo futsale - EURO 2022 Amsterdam, Groningene Holandko – 8. mieto. ŠK Slávia Praha futsal.

Vanesa Gašková – Slovenská paralympijská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní. Zimné paralympijské hry Peking - 8. miesto zo superkombinácie, 9. miesto zo slalomu, 11. miesto z obrovského slalomu a 13. miesto zo Super-G. Ski team Oščadnica.

Matej Klimek – Slovenský reprezentant v streetworkoute kat. ľahká váha. Majster Slovenska. Majstrovstvá sveta Riga, Lotyšsko – 8. miesto. Streetworkout Kysuce.

Daniel Klimek – Slovenský reprezentant v streetworkoute kat. ľahká váha. Vicemajster Slovenska. Majstrovstvá sveta Riga, Lotyšsko – 21. miesto. Streetworkout Kysuce.

Matej Klimek, Daniel Klimek, Matúš Ševčík, Patrícia Hmírová a Vanesa Gašková. (zdroj: Archív MY)

Lukáš Piják – Slovenský reprezentant v hokejbale ISBHF. Majstrovstvá sveta Montreal, Kanada - 5. miesto. HBK PROTEF Považská Bystrica

Andrej Knapec – Slovenský reprezentant v karate KUMITE WÚK. Majster Slovenska kat. 65 kg, 17+. Svetový pohár - 2. miesto kat. 65 kg, 18+. Karate Šport CVČ Stará Bystrica.

Mário Paholek - Slovenský reprezentant v karate KATA WÚKF. Prvé miesto ME all inclusive karate Maďarsko. Druhé miesto ME WUKF Taliansko Florencia. Karate Šport CVČ Stará Bystrica.

Radka Mládenková - Slovenská reprezentantka vo florbale. Najlepšia brankárka sezóny 2021/2022. Slovenská florbalová extraliga žien – Víťazka základnej časti a celkové 3. miesto. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto.

Laura Chupeková – Slovenská reprezentantka vo florbale. Najlepšia juniorka sezóny 2021/2022. Najproduktívnejšia hráčka a najlepšia strelkyňa Slovenskej florbalovej extraligy žien. Majstrovstvá sveta Katovice, Poľsko – 5. miesto. Slovenská florbalová extraliga žien – Víťazka základnej časti a celkové 3. miesto. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto.

Andrej Knapec, Radka Mládenková a Laura Chupeková, Mário Paholek. (zdroj: Archív MY)

Janka Šimanicová – Slovenská reprezentantka v beach volejbale. Vicemajsterka Slovenska - tretie finále v rade.

Jozef Ninis – Slovenský reprezentant v sánkovaní. Zimné olympijské hry Peking – 21. miesto. Piata účasť na Zimných olympijských hrách. Majster Slovenska.

Ľubomír Olexa – Slovenský reprezentant vo vzpieraní IWF kat. veterán M50 do 89 kg. Majster Európy z Raszin, Poľsko. Svetový rekord v trhu - 121 kg. Škola vzpierania Kysucké Nové Mesto.

Peter Papík – Slovenský reprezentant vo vzpieraní IWF kat. veterán M45. Majster Slovenskej republiky M3 do 102 kg. Majstrovstvá Európy Raszin, Poľsko – 5. miesto. Škola vzpierania Kysucké Nové Mesto.

Natália Húšťavová – Slovenská reprezentantka vo vzpieraní IWF. Vicemajsterka Slovenskej republiky do 71 kg. Majstrovstvá Európy do 64 kg, Albánsko – 5. miesto. Škola vzpierania Kysucké Nové Mesto.

Alexandra Neckárová – Slovenská reprezentantka vo frisbee. Majstrovstvá Európy klubov Caorle, Taliansko – bronzová medaila. Vicemajsterka Slovenska. North Side Turzovka Ultimate frisbee team.

Sebastián Kováčik – Slovenský reprezentant vo frisbee. Vicemajster Slovenskej republiky. Majstrovstvá sveta Poľsko - 5. miesto a zisk Spirit of the game. North Side Turzovka Ultimate frisbee team.

Jozef Ninis, Janka Šimanicová, Peter Papík, Natália Húšťavová. (zdroj: Archív MY)

Jakub Goldír – Slovenský reprezentantant v stolnom tenise. Majstrovstvá Európy juniorov, Belehrad, - 5. miesto družstvá, WTT Youth Contender Varaždin U 17 - bronzová medaila. SPM mužov - 3. miesto. MSK Čadca.

Filip Delinčák - Slovenský reprezentantant v stolnom tenise. Majstrovstvá Európy juniorov, Belehrad, - 5. miesto družstvá. TTC Ostrava.

Milan Poláček a Peter Tichý – Majstri Slovenskej Atletickej ligy družstiev s AO TJ Slávia STU Bratislava.

Marián Poláček – Slovenský reprezentant vo vzpieraní juniorov. Majster Slovenska U20. TJ Tatran Krásno nad Kysucou vzpieranie.

Vanesa Javoríková a Erika Hromádková – Vicemajsterky Slovenska vo florbale s ŠK 98 Pruské. Vretenice Radoľa

Matej Macek – víťaz Slovenskej hokejovej ligy s Vlkmi Žilina.