Seniori aj telesne postihnutí z Oščadnice slávili štvrťstoročnicu

Organizácia združujúca seniorov aj telesne postihnutých má nezastupiteľné miesto pri pomoci sociálne odkázaným.

OŠČADNICA. V hornokysuckej obci Oščadnica vznikla pred štvrťstoročím organizácia, ktorá zastrešuje seniorov aj ľudí so zdravotným postihnutím, deti nevynímajúc. Význam organizácie, ktorá združuje viac ako 125 členov, spočíva aj v tom, že sa snaží dostať do povedomia zdravých ľudí, že medzi nami žijú aj takí, ku ktorým bol osud menej priaznivý a majú zdravotný handicap.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pomoc v organizácii hľadajú ľudia s rôznym postihnutím, pričom prevládajú kĺby, niektorí sú už odkázaní na protézy, majú bolesti chrbtice, nechýbajú civilizačné choroby, vysoký krvný tlak, cukrovka či cievne choroby.

V nedeľu 5. februára si toto 25. výročie od založenia organizácie prišli pripomenúť dôchodcovia aj telesne postihnutí nielen z Oščadnice, ale aj zo širokého okolia. Do posledného miestečka zaplnený kultúrny dom voňal okrem rôznych dobrôt aj dobrotou, láskou, spolupatričnosťou a spomienkami.

Vedúcim už 25 rokov

Hoci sa podmienky a priestory pre prácu členov klubu počas tridsiatich rokov zmenili, činnosť a hlavná úloha zostala rovnaká. Tou je najmä spríjemnenie chvíľ voľna, ktoré sú pre seniorov aj telesne postihnutých neraz obmedzené na vlastnú rodinu a domáce prostredie.



Už 25 rokov, teda od založenia organizácie, stojí na jej čele človek s veľkým srdcom a sociálnym cítením Jozef Křivánek. Spolu s výkonným výborom zorganizovali množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, na ktorých sa snažia utužovať dobré priateľské vzťahy. Zorganizovali výlety za krásami Slovenská, nechýbali odborné prednášky či rehabilitačno-sociálne pobyty.

Prečítajte si

Prečítajte si Ľudia mobily takmer nepúšťajú z rúk. Žijú v strese, ničia si zdravie Čítajte

"Pred rokmi som utrpel ťažký úraz a odvtedy, je to už štyridsať rokov, pôsobím v organizácii telesne postihnutých. Z toho 25 rokov som predsedom tu v Oščadnici. Za tie roky som postretal stovky ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, ľudí postihnutých civilizačnými chorobami. Našou snahou je pomáhať týmto ľuďom, riešiť ich zdravotné či sociálne problémy. Snažíme sa ich zapájať do spoločenského a kultúrneho života. Chceme zvyšovať ich povedomie, naše aktivity smerujú k tomu, aby sa zlepšoval ich zdravotný i psychický stav,“ priblížil Jozef Křivánek.

Podpora detí, mládeže aj seniorov

Doplnil, že ľudia potrebujú pomoc, v tejto ťažkej dobe ešte viac ako kedykoľvek predtým. Zdravotne postihnuté deti, mládež, dôchodcovia, aby sa mali kde schádzať, aby sa stretli kamaráti, susedia. Potrebujú poradiť alebo aj podporiť pri nákupe zdravotníckych pomôcok.

"Na činnosť združenia sa snažíme čerpať peniaze hlavne z projektov. Niekedy v Čadci existoval zväz invalidov, ktorý mal asi 400 členov. Bol problém nájsť priestory, kde by sme sa mohli schádzať. Jaro Bobek, s ktorým som vtedy spolupracoval, mi navrhol, aby sme si približne šesťdesiatka Oščadničanov založili vlastnú organizáciu. Predsedom som mal byť len jediný rok. A vidíte, z jedného roka je dvadsaťpäť," spomínal predseda oščadnickej organizácie telesne postihnutých.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Drevná štiepka aj pelety zdraželi, obce kúriace biomasou bez pomoci štátu neprežijú Čítajte

Počas týchto dlhých rokov je Jozef Křivánek hrdý na množstvo svojich spolupracovníkov, ktorí stoja za charitatívnymi podujatiami. Pod patronátom zmiešanej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Oščadnici vzišiel aj benefičný koncert „Od srdca k srdcu“, ktorý má za sebou úspešných 15 sezón.

"Z dobrovoľného vstupného istú časť vždy venujeme na charitatívny účel. Po štrnástom ročníku sme zakúpili pre našich občanov defibrilátor, ktorý slúži na ochranu života a zdravia občanov Oščadnice. Z pätnásteho jubilejného ročníka sme jednu časť výťažku darovali na pomoc pre Moravu, ktorá bola postihnutá tornádom a druhú časť zdravotne postihnutej rodine," vysvetlil Křivánek.

Benefície aj opravy v montérkach

Popriať veľa úspechov do ďalších rokov prišli aj predsedníčka Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Čadci Margita Ďurišová, Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová aj predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Michal Kotian. Starosta obce Marián Plevko poďakoval členom organizácie za ich prácu a poprial veľa úspešných aktivít do budúcna. Podľa jeho vyjadrenia môže byť oščadnická organizácia príkladom aj pre mnohé iné.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Darcovia krvi z Kysúc si prevzali ocenenia, pomáhajú dospelým aj deťom Čítajte

"Naša spolupráca je na veľmi vysokej úrovni, To množstvo aktivít, ktoré práve táto organizácia robí pre seniorov či zdravotne postihnutých, je naozaj veľmi veľké. Okrem podujatí pre svojich členov, výletov, stretnutí, osláv, športových hier vyvíjajú aktivity aj pre rozvoj obce. Oblečú montérky, maľujú lavičky, čistia okolie, starajú sa o kalváriu," povedal starosta obce a doplnil, že robia aj benefičné podujatia, ktorými pomáhajú ľuďom ale aj obci.

"Jedným z príkladov je zakúpenie defibrilátora, ktorý slúži ako prvá pomoc pre tých, ktorí to budú potrebovať. Teda aj keď sami majú možno zdravotné postihnutie, či iné problémy, môžu byť príkladom pre ostatných obyvateľov, pretože nazbúdajú na druhých a obetujú sa pre nich," vyjadril sa Marián Plevko.

Pohľadnice namiesto SMS

Predseda Jozef Křivánek prezradil, že na svojich členov nezabúdajú a k narodeninám im posielajú pohľadnice s veršom a blahoželaním.

"Trvá to takmer desaťročie. Je jasné, že nové technológie oslovujú čoraz viac ľudí. Elektronické pozdravy však nemajú tú pridanú hodnotu. Pri pohľadnici viem, že ten, kto ju poslal, ju musel vybrať, musel ísť na poštu, vykonať nejakú námahu, kým sa zásielka ku mne dostala. Nech sú slová na svietiacej obrazovke telefónu, tabletu či monitoru akokoľvek krásne, nezachováme si ich ani neodložíme. Mnohokrát sa našim členom stane, že na nich zabudne syn, dcéra, a aspoň táto pohľadnica im vyčarí úsmev na tvári," ozrejmil Křivánek.

Výťažok pre Kysuckú nemocnicu

V rámci podujatia bol riaditeľovi Kysuckej nemocnice Martinovi Šenfeldovi odovzdaný šek v hodnote 577 eur na nákup zdravotníckych prístrojov pre Kysuckú nemocnicu v Čadci z dobrovoľného príspevku vyzbieraného počas podujatia.

"Ďakujem, že ste mysleli na našu nemocnicu a veľmi si túto pomoc vážime. Ďakujeme každému jednému za to, že máte veľké srdce," s pokorou povedal Martin Šenfeld pri preberaní symbolického šeku.

Podujatie doprevádzala Ľudová hudba Miroslava Mačuhu, do uška ja do tanca zahrali Bystrická kasňa zo Starej Bystrice aj heligonkárky Simonka Halvoníková a Sandra Krčmáriková.

Prečítajte si

Prečítajte si Oslávil sté narodeniny: Keď pracovať, tak naplno, keď sa zabávať, tiež naplno, no vždy s úsmevom na tvári Čítajte

Svojou rozmanitou činnosťou napĺňa táto oščadnická organizácia, poslanie zabudnúť na vek, trápenia, choroby a veľakrát aj na samotu. Záujmovými aktivitami si členovia udržujú chuť do života, zdravie a priateľské kontakty.

Hlavne v tejto neľahkej dobe, pre dôchodcov aj telesne postihnutých zvlášť, sú potrební ľudia, v ktorých stále horí vnútorný oheň, ktorí ochotne pracujú v prospech celku. Vďaka nim spoločným pričinením všetkých členov v nasledujúcich rokoch bude práca aj naďalej úspešne pokračovať.