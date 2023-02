V januári kvitli kvety, február priniesol mrazy. Záhradkár opisuje, čo bude s úrodou

Neskorá zima nie je nič nezvyčajné, tvrdí záhradkár.

KYSUCE. Kým šoféri sa zo slabej zimy tešili, mnohí ľudia sa obávali o úrodu. Rozkvitnuté sedmokrásky a zelenú trávu pokryla koncom januára bohatá snehová pokrývka a prišli tuhé mrazy. Čo to pre prírodu znamená?

Podľa skúseného záhradkára Jána Golisa sa netreba obávať, neskorý nástup zimy je úplne v poriadku a nie je ničím ojedinelým.

Stromy v zime hibernujú

„V minulosti sme zažili aj oveľa teplejšiu zimu a nie je tomu ani tak dávno. Ak by sme však len zabŕdli do histórie, tak počas vládnutia Karola IV. boli bežné aj dve úrody. Európa bola vtedy oveľa teplejšia. Toto počasie teda nie je pre prírodu nič nové. Rovnako ako to, že sme mohli v januári vidieť rozkvitnuté sedmokrásky, je úplne v poriadku,“ vysvetľuje Golis.

Ak by stromy začali pučať a natiahli miazgu, tuhý mráz by ich mohol poškodiť, to sa však podľa odborníkov na Kysuciach nedeje a stromy hibernujú. To, ako sa počasie prejaví na úrode závisí najmä od prvých jarných mesiacov.