Dobrovoľníci pripravili bežkársku trať, vandali ju zničili. Vinníkov sa podarilo vypátrať

O tom, že jazdia po bežkárskej trati vedeli.

VYSOKÁ NAD KYSUCOU. „Celú sobotu sme pracovali na príprave bežkárskych tratí v našej obci a potom príde niekto, kto má väčší a silnejší stroj a našu námahu zničí,“ rozhorčuje sa starosta Anton Varecha nad spúšťou na trati pri lyžiarskom vleku.

Vandali zničili približne 200 metrový úsek upravenej trate, ktorú pripravili dobrovoľníci Anton Jantoš a Miroslav Zeman, ktorým pomáhal aj starosta.

Príprava tratí sa pritom nezaobišla bez komplikácií. Najskôr sa im pokazil bežkár a nakoniec aj bugina.

„Boli sme veľmi spokojní, keď sa nám to napriek problémom podarilo pripraviť. O to viac ma mrzelo, že to niekto takto ľahostajne zničil,“ hovorí starosta.

Vandali zničili bežkársku trať, ktorú pripravili dobrovoľníci (zdroj: Anton Varecha)

Vinníkov našli, náprava však jednoduchá nebude

Vandalov sa mu podarilo vypátrať, trať zničili štvorkolesovým nakladačom, ktorým údajne išli pomôcť kamarátovi na snežnom skútri. To, že idú po bežkárskej trati vodič vedel.



„Pýtal som sa ľudí, či niekoho videli a nakoniec sme vinníka našli. Momentálne zjednávame nápravu, ale celý úsek sa im opraviť nepodarí,“ dodáva.

Je smutné, že žijeme v dobe, kedy ľudia urobia niečo pre dobrú vec, no druhí to nezmyselne zničia. Na Kysuciach to nie je jediný prípad. Vandali v minulosti zničili aj lavičky, zastávky či detské ihriská.

Obec pozýva na bežky

Počasie zimným športom dlho neprialo. Február priniesol mrazy aj snehovú nádielku a tak poskytol ideálnu príležitosť vytiahnuť bežky, škoda len, že ponúkol aj príležitosť vandalom. Bežkovaniu vo Vysokej nad Kysucou našťastie neodzvonilo a k dispozícií máte stále dostatok atraktívnych trás.

Veľký okruh Lisková má približne sedem kilometrov je vhodný pre skúsených bežkárov. Začína sa ihneď za železničným prejazdom na ceste na Vrchrieku a pokračuje smerom do centra až po "Zimnú vodu". Nájdete na ňom rovinky, ale i stúpania a klesania.

Približne 1,3 kilometrový úsek Kelčovské lúky sa nachádza v časti Nižný Kelčov. Je vhodný pre začiatočníkov aj rodiny s deťmi a dá sa absolvovať aj v noci.



Novinkou je prírodná ľadová plocha pri základnej škole, ktorú verejnosti sprístupnia už túto sobotu. Vybudoval ju Ján Varecha, ktorý plochu štyrikrát denne polieva a to aj počas noci. Vstup je voľný.