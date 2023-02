Vyjde tretí pokus? Matej Macek túži prelomiť smolu a vrátiť sa so Žilinou do extraligy

Vlci dvakrát neuspeli v baráži.

Dočká sa Matej Macek so Žilinou postupu medzi elitu? (Zdroj: CVAK.SK/DANIEL STEHLÍK)

ŽILINA, KYSUCE. V kádri žilinských hokejistov je už štvrtú sezónu. Patrí k mladým perspektívnym útočníkom a v tejto sezóne aj k najproduktívnejším hráčom tímu. Kysučan Matej Macek verí, že sezónu zavŕši postupom.

Žilina pôsobí po vypadnutí z extraligy už tretí rok v prvej hokejovej lige, teda v druhej najvyššej slovenskej súťaži. V predošlých dvoch rokoch boli Žilinčania vždy blízko k návratu medzi elitu, ale ani raz sa nedostali cez baráž. Tento rok urobia pod Dubňom maximum, aby sa na konci sezóny mohli tešiť z celkového prvenstva.

Jednoznačný útok Žiliny na zlato umocňuje fakt, že v porovnaní s minulými rokmi nemusí hrať víťaz prvej ligy baráž o extraligu proti najhoršiemu celku našej najvyššej súťaže a priamo ide o „poschodie“ vyššie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že cesta medzi elitu bude ľahšia, ale boj o extraligu zďaleka taký nie je.

Na postup si okrem Žiliny brúsia zuby aj ďalší súperi, a tak záverečná časť sezóny sľubuje drámu. Matej Macek predošlé slová iba potvrdil a jeho ambície smerom k návratu medzi elitu sú jednoznačné.

„Postup je našou prioritou aj v tejto sezóne. Podobne tomu bolo aj v tých predošlých, ale vždy nám to ušlo pomedzi prsty. Veríme, že teraz to už dotiahneme do vytúženého konca a budeme sa spoločne tešiť,“ vyjadril sa šikovný útočník z Kysuckého Nového Mesta.

Ten si v minulosti vyskúšal aj pôsobenie v Nórsku, odkiaľ sa vrátil domov - do klubu, kde vyrastal. „Popravde, ani neviem, čo presne chýbalo k tomu, aby sme so Žilinou v minulých sezónach postúpili. Možno len viac šťastia. Pripravení sme boli, no ten povestný pomyselný posledný krok nevyšiel,“ pokračoval.

Úroveň ligy stúpla

V aktuálnej sezóne sú žilinskí Vlci na prvom mieste prvoligovej tabuľky a pomaličky upierajú zrak smerom k vyraďovačke. No ako otrepané klišé hovorí, play-off je iná súťaž a byť najlepším po základnej časti je len čiastkový úspech.