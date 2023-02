Dvestoročné drevenice v skanzene vo Vychylovke oslobodili spod ton snehu

Masy snehu zaťažili šindľové strechy a tie by sa mohli zrútiť.

NOVÁ BYSTRICA. Husté sneženie v posledných týždňoch prinieslo do skanzenu vo Vychylovke desiatky centimetrov snehu. Hoci je skanzen cez zimu zatvorený, práce v ňom pokračujú a zamestnanci Kysuckého múzea sa pri výdatnej snehovej nádielke poriadne narobia.

Podľa hovorkyne Kysuckého múzea Miroslavy Jančulovej pribudlo v uplynulých dňoch také množstvo snehovej nádielky, že sa objekty ocitli v ohrození.

"Keďže napadlo nárazovo veľa snehu, krov jednotlivých budov je veľmi zaťažený. Ak by sme nepristúpili k jeho zhadzovaniu, mohlo by hroziť preborenie strechy. Tým by sa zničili budovy, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami," priblížila Jančulová.

Masy snehu zaťažili šindľové strechy a tie by sa mohli zrútiť. Preto ho pracovníci skanzenu z historických dreveníc zhadzujú. Snežnú vrstvu podrežú reťazou a sneh padá dole ako lavína.

Chlapi na streche musia byť opatrní a rovnako aj pod ňou, aby ich ťažká masa snehu nezasypala. V areáli skanzenu je vyše tridsať dreveníc. Denne stihnú zhodiť sneh z piatich až šiestich dreveníc.

"Ak sneženie neustáva, pracovníci skanzenu to zopakujú aj viackrát. Robíme to pre záchranu našich dreveníc, kultúrnych pamiatok, aby sme ich mohli uchovať pre ďalšie generácie,“ doplnila Jančulová.

Zamestnanci múzea odhadzujú sneh aj z blízkosti podmurovky objektov, aby predišli vlhnutiu a následnému plesneniu či hnitiu. Upravujú chodníky k jednotlivým budovám, príjazdové cesty a parkoviská.

Do práce so snehom sa zapájajú všetci zamestnanci múzea a Historickej lesnej úvraťovej železnice, ktorí sú v daný deň na pracovnej zmene. Podľa hovorkyne je to päť až sedem osôb.

"S väčšími prácami sme začali v pondelok 6. februára, trvali celý týždeň a pravdepodobne ešte budeme pokračovať aj tento týždeň," podotkla hovorkyňa múzea.

