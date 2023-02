Organizátori poznajú Športovca roka 2022

Rozprávali sme sa s Tomášom Urbaníkom.

Opýtali sme sa preto niekoľko otázok, keď sa na sociálnych sieťach v skupine Olympijského klubu Kysuce objavila správa o tom, že už je známe poradie TOP 20 športovcov a športovkýň galavečera ŠPORTOVEC ROKA 2022.

Galavečer sa bude konať už túto sobotu a tak sme neváhali a položili priame otázky organizátorom z Olympijského klubu a Kysuckého športu. Za organizačný tím odpovedal riaditeľ podujatia Tomáš Urbaník.

Tomáš, pred pár hodinami sme zachytili správu, že sa vie, kto je v TOP 20 vyhodnocovania športovcov a športovkýň roka 2022. Nebojíte sa, že sa konečné poradie vyzradí?

Ani nie. Konečné poradie poznám len ja, keďže som anketu organizoval a s našimi porotcami komunikoval. Chcem sa im aj touto cestou poďakovať. Je to vzácny vzťah postavený na dôvere a rešpekte.

Nenaznačíte aspoň jednou vetou, komu sa darilo a ako?

V prvom rade musím vyjadriť najčastejšiu poznámku, postreh z rozhodovania porotcov a to, že šlo o veľmi ťažké rozhodovanie. Rok 2022 bol pre súčasníkov historický v mnohých ohľadoch a tak nezávidím nikomu, kto rozhodoval o tom, koho dá na prvé až desiate miesto. Je na výber množstvo zaujímavých a talentovaných športovcov rôznych vekových kategórií.

Tomáš Urbaník, hlavný organizátor podujatia. (zdroj: KYSUCKÝ ŠPORT)

Do ankety ste zapojili takmer každého kto uspel na národnom či medzinárodnom športovom fóre. Predsa len sa niekomu zdá, že by to mohlo byť a fungovať aj inak.

Samozrejme, môžete namietať, že sa nedá porovnávať profesionálny úspech, alebo športovec či športovkyňa s amatérom či olympijský šport s neolympijským. My to vidíme tak, že každá športová komunitu a organizácia má svoje opodstatnenie, vytvára podporu, zázemie pre daný šport a inšpiruje k výkonu svojich členov, športovcov a športovkyne. Práve preto o konečnom poradí športovca roka aj u nás na Kysuciach rozhodujú ľudia, ktorí sa športu venujú celý rok a vlastne celý život. Majú prehľad o tom, kto čo získal, ako dlho sa športovec musí pripravovať na svoj výkon a podobne.

Vo svete existuje veľa organizácií, je možné ich odlíšiť?

Tejto téme by sme mohli venovať celý rozhovor. My sa držíme podstaty a tá je postavená na veľmi podobných princípoch úspechu v športe. Otázkou už len je, koľko času venuje športovec alebo športovkyňa svojej príprave a na akej úrovni. Podľa toho dosahuje výkony a patrí k tej či onej organizácii. Snažíme sa o tom informovať, ale toto je naozaj na iný rozhovor. Podstata pravidelného športovania v istom tempe je dodržaná.

Na čo sa môžeme tešiť tento rok? Aký bude galavečer ŠPORTOVEC ROKA 2022?

Vsádzame na talentovaných a vzdelaných mladých ľudí, ktorí majú našu dôveru a podporu. V sobotu to bude ich večer.

To máte na mysli športovcov, alebo účinkujúcich?

(Úsmev) Medzi účinkujúcimi máme jedinečnú zostavu. Absolventi konzervatória až po lídra s doktorátom z hudobnej filozofie pripravia pre prítomných nezabudnuteľný zážitok, veď na pódiu zaznejú svetovo známe piesne, klasiky a opery.

Pozvanie na pódium prijal okrem iného hokejbalový vicemajster Slovenska do 19 rokov Matúš Čík, výborná Vanesa Šutá, ktorá pochádza zo športovej rodiny, na husliach zahrá talentovaná Gabriela Hadidová a v hre na gitaru vystúpi Ondrej Veselý. Keby mala hra na gitare olympiádu, tak by ju určite vyhral.

Prítomní sa môžu teším na moderátora Mareka Kantoríka z TA3. Vyštudovaný žurnalista, profesionál, ktorý šport miluje. Bude to pekný večer.

Keby sme sa vrátili k statusu na sociálnej sieti, prečo ste sa vyjadrili týmto spôsobom?

Robí sa to. My sme sa po prvýkrát za posledných päť rokov rozhodli ukončiť hlasovanie pár dní pred akciou. Aby sme sa mohli lepšie pripraviť. Po minulé roky sme dokončievali sčítavanie bodov doslova a dopísmena na poslednú chvíľu. Spomínam si, že sme prvý a ani druhý galavečer nepoznali výsledky ani v deň konania galavečera. Najtesnejšie to bolo 5 minút pred štartom. Áno (úsmev). A to vnášalo menšiu nervozitu do organizovania.

Lenže v ankete čitateľov kysuckých týždenníkov sa ešte hlasovať dá.

Presne tak. Táto anketa trvá do piatka 17. februára 2023 do obeda. A to isté platí aj pre hlasovanie formou hlasovacieho lístka, ktorý si nájdu čitatelia v MY Kysuckých novinách a týždenníku MY Kysuce.

V úvodnom článku o podujatí ste avizovali, že to bude večer ako nikdy pred tým. Toto je toho súčasťou?

Presne tak. Za posledné roky sme sa toho veľa naučili, avšak nikdy nemôžete povedať, že už viete všetko. Zmenili sme formát podujatia, spojili významných partnerov kysuckého športu naprieč spektrom a tiež chceme športové podujatie viac priblížiť verejnosti. Hodnotenie celého podujatia už necháme na laureátoch, laureátky a ich hostí, pozvaných účastníkov galavečera. Rozhodne to bude iný galavečer a ja verím, že bude prelomový.

Kto všetko sa zúčastní galavečera ŠPORTOVEC ROKA 2022?

Každý, kto má rád kysucký šport, podporuje ho, niečo dokázal či už z pohľadu výkonnosti, športovania, ale aj organizovania, trénovania alebo spolupracuje pri jeho jeho chode v akomkoľvek článku reťazca. Každý, kto má rád šport, má svoje miesto v divadelnej sále a pri stole. Myslím si, že kysucká športová komunita je veľmi silná.

Ako sa môžu ľudia dostať do divadelnej sály?

Každý, kto by mal ešte záujem, nech sa ozve na mobilnom telefónnom čísle +421 951 358 572 v piatok do večera.

Ďakujeme za rozhovor a želáme vydarený galavečer.

Úprimná vďaka. Vážim si to.