Muž takmer prišiel o život. Z horiaceho domu ho vytiahli policajti

Muž bol dezorientovaný.

TURZOVKA. "Pomáhať a chrániť". Presne toto heslo sa splnilo do bodky na horných Kysuciach, kde policajti zachránila život muža, keď ho vytiahli z horiaceho domu.

Muž bol popálený a dezorientovaný

V utorok 14. februára v podvečerných hodinách bola hliadka Obvodného oddelenia policajného zboru Turzovka vyslaná na preverenie oznámenia požiaru domu.

Policajti po príchode na miesto udalosti videli horieť strechu a žiaru vo vnútri. Na základe svojej miestnej a osobnej znalosti vedeli, že v tomto dome prebýva osoba bez domova.

"Rozbehli sa k horiacemu domu ku vchodu do drevenej časti. Dvere boli otvorené, policajti nazreli do vnútornej už horiacej a značne zadymenej chodby. Spozorovali muža, ktorý nereagoval. Neváhali a vstúpili do horiacej, zadymenej chodby a muža okamžite vytiahli von do bezpečia, bol popálený a dezorientovaný. Zistili však, že to nie je osoba, ktorá prebýva v tomto dome," informuje polícia.

Na pomoc privolali hasičov

Osoba, ktorá prebývala v horiacom dome, sa mala nachádzať ešte vo vnútri. Policajtom to tvrdil muž, ktorého predtým zachránili.

"Po tomto zistení sa policajti snažili opäť vojsť do horiaceho domu, ale vzhľadom na rozsah požiaru to už nebolo možné. Informáciu o možnej prítomnosti osoby v horiacom dome poskytli hasičom, ktorí prišli na miesto. Do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci poskytovali policajti predlekársku prvú pomoc zachránenému mužovi," uvádza polícia.

Keďže informácia o prítomnosti ďalšej osoby v horiacom dome nebola dôveryhodná, tak policajná hliadka začala kontrolovať rôzne miesta v meste Turzovka, kde sa aj osoba našla.