Nový tréner nad ponukou neváhal. Zamúti Povina opäť postupové vody?

Vedenie muselo vyriešiť aj brankársky post.

Futbalisti TJ Slovan Povina zažili v sezóne 2021/2022 veľkolepý návrat na futbalovú mapu. Dlho účinkovali len ako rezerva Kysuckého Nového Mesta, no po rokoch zložili aj vlastný tím. Prihlásili sa do súťažného kolotoča a ročník zakončili bravúrne. Siedmu ligu vyhrali a vykročili o stupienok hore.

Vyššej súťaže sa nezľakli, práve naopak. Od začiatku dokazovali, že budú patriť k najlepším celkom reorganizovanej siedmej ligy (Adam, prosím ťa, vysvetli to nejak laicky. Aby neboli čitatelia zmätení, že vlani hrala Povina siedmu ligu a teraz ju hrá zasa, napriek postupu). Po jeseni sú na druhom mieste, a tak môže byť spokojné vedenie i hráči. Počas zimy však bolo v klube rušno. Tréner Radoslav Vlček prikývol ponuke zo Zborova. Vedenie Slovana preto riešilo, kto povedie mužov v jarnej časti. Voľba padla na Františka Mrmusa, ostrieľaného kouča, ktorý ponuku prijal.

„Vyhliadnutí boli viacerí. Napokon oslovili mňa. Som z Poviny, kto by nechcel trénovať svoju dedinu? Keď má človek lásku k futbalu a chce pomôcť, prečo nie?“ položil rečnícke otázky skúsený lodivod a pokračoval: „Veľa času som strávil pri mládeži. Viesť dospelých je niečo iné, je to pre trénera pocta. Deti vás počúvajú, môžete ich veľa naučiť, ale aby vás počúvali aj dospelí, to je ťažšie. No pre mňa je to motivácia. Môžem ubezpečiť, že žiaden kouč neprichádza na lavičku len tak odtrénovať a ísť domov. Je to o zanietení, láske k futbalu a celkovej atmosfére.“

František Mrmus priznal, že v klube má aj veľa kamarátov, s ktorými rokmi brázdil futbalové trávniky a aj kvôli nim sa posadí na lavičku Slovana. „Trénovanie na tejto úrovni nie je o peniazoch. Ale o pomoci a zanietení. Všetci v našom tíme sme na jednej lodi a každý pracuje preto, aby sa posúval hore.“

Slabšia účasť

Povinu napriek dobrým výsledkom trápi tréningová účasť, hráči majú množstvo povinností, a tak nemajú času nazvyš. Napriek tomu sa im pomerne darí a aj herný prejav je na solídnej úrovni.