Vlámali sa do reštaurácie v Krásne nad Kysucou, polícia ich chytila

Obvinená dvojica mužov ukradla potraviny, liehoviny aj peniaze.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Polícia obvinila zlodejov podozrivých z vlámania do reštaurácie v Krásne nad Kysucou. Obvinená dvojica kradla potraviny, liehoviny a finančnú hotovosť, krádežou vznikla predbežná škoda vo výške 400 eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z prečinu krádeže v spolupáchateľstve sú obvinení dvaja muži vo veku 35 a 38 rokov, ktorí majú na svedomí minulotýždňové vlámanie do reštaurácie v Krásne nad Kysucou. Informovala o tom žilinská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Obvinení muži podľa polície v utorok 21. februára v nočných hodinách poškodili bočné dvere do reštaurácie a odcudzili potraviny, liehoviny a finančnú hotovosť. "Krádežou vznikla predbežná škoda vo výške 400 eur a poškodením dverí približne 80 eur. Na obvinených mužov vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby," uviedla Kremeňová s tým, že ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Mohlo by vás zaujať