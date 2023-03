Na matematike hrajú Minecraft a varia. Učiteľka z Korne zaujala originálnymi metódami

Jaroslavu Srničkovú vybrali medzi TOP 30 finalistov ocenenia Učiteľ Slovenska.

KORŇA. V zozname tridsiatich finalistov na zisk ocenenia Učiteľ Slovenska má zastúpenie aj región Kysúc.

Odborná porota zverejnila menoslov pedagógov, ktorých vybrala spomedzi 148 nominovaných. Miesto medzi najvýnimočnejšími má aj Kysučanka Jaroslava Srničková.

Tridsiatku najlepších zverejnila odborná porota. Každú prihlášku nezávisle prečítali traja porotcovia a vybrali tridsať učiteliek a učiteľov zo všetkých regiónov Slovenska.

Ide teda o objektívny zoznam výnimočných pedagógov, ktorí prinášajú do svojich škôl a tried inovácie, nové formy a metódy vyučovania a rozvíjajú zručnosti potrebné pre život v 21. storočí.

Jaroslava Srničková učí na druhom stupni základnej školy v Korni matematiku a fyziku. Najviac je hrdá na to, že sa jej darí pre tieto predmety nadchýnať nielen chlapcov, ale aj dievčatá.

„Jedna moja žiačka dokonca vyštudovala jadrovú fyziku a pracuje vo výskume. Mám viacero žiačok, ktoré ukončili učiteľský smer, odbor fyzika – chémia alebo matematika - fyzika,“ teší sa.

Z kornianskej základky k jadrovej elektrárni

Žiačkou, ktorú dlhoročná učiteľka spomína, je Veronika Lučanská, rod. Sabelová. Vyštudovala študijný program jadrová energetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde pracovala ako vedecký pracovník.

Získala cenu Študent roka 2012 Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a cenu za vedu a techniku v kategórii Vedecko-technický tím roka 2014. Pracuje na výstavbe jadrových elektrární, kde preveruje ich bezpečnostné a riadiace systémy.

V Korni majú k novým technológiám blízko. (zdroj: Pavol Stolárik)

"Pani učiteľka Srničková na mňa vždy pôsobila veľmi charizmatickým dojmom. Ak ma pamäť neklame, predsa len je to už pár rokov, čo ma učila, pri vzdelávaní žiakov sa usilovala povzbudiť ich logické myslenie a prácu s komplexnými informáciami," spomína na svoju učiteľku matematiky a fyziky Veronika.

Opisuje ju ako veľmi vnímavú a hĺbavú, snažiacu sa pochopiť myšlienky detí.

"Mala rada tých, ktorí sa zapájali do diskusie a boli aktívni na hodinách, na ktorých som sa nikdy nenudila. Vždy ma to ťahalo k technickejšie zameraným predmetom a ľudia ako pani učiteľka, teraz už riaditeľa ZŠ v Korni, mi pomohli posunúť sa správnym smerom. Som vďačná za to, že sa naše cesty stretli a mohla mi počas vzdelávania odovzdať kúsok zo seba. Pani učiteľka je krásnym príkladom toho, že vzácni ľudia sa nenachádzajú len v renomovaných školách vo veľkých mestách, ale často ich nájdete aj v malých obciach na okraji Slovenska," dodáva.

Počty vo varení aj záhrada v počítačovej hre

Trojicu porotcov očarila originalita aktivít, ich prínos pre jednotlivých žiakov, či pre celú školu aj komunitu učiteľov.

Vďaka nim má základná škola v Korni pevné a akceptované miesto v regióne. Venuje sa spolupráci na rôznych národných či medzinárodných projektoch.

Na matematike využila Jaroslava Srničková aj varenie. (zdroj: archív J.S.)

Jaroslava Srničková je aktívna aj v iných oblastiach ako „len“ učiteľovanie, je zároveň riaditeľkou základnej školy, v ktorej na hodinách využívajú prvky vysoko efektívneho učenia, projektové dni a objavujú čaro Riadeného Aktívneho Učenia.