Neregistrované čipy psov a neplatné očkovania sťažujú prácu veterinárom aj záchranárom

Problémom sú aj neaktuálne údaje v centrálnom registri.

KYSUCE. Čipovanie psov, teda ich označenie podkožným transpondérom, je na Slovensku povinné od roku 2018. Za nedodržanie tejto povinnosti vám hrozí pokuta 50 eur.

Čo však v prípade, ak zviera síce čipované je, ale čip nie je registrovaný? Na tento problém upozorňujú viaceré útulky na Slovensku.

„Stáva sa, že sa k nám dostane psík, ktorý síce čipovaný je, ale čip je neregistrovaný. Ešte častejšie sa stáva, že majiteľa nedokážeme kontaktovať, pretože údaje na čipe nie sú aktuálne. Ak sa teda majiteľ neprihlási, psík býva ponúknutý na adopciu,“ hovorí Veronika Halabicová z občianskeho združenia Tul/k/áčik, ktoré sa venuje záchrane psov a mačiek.

Falošné očkovania, neplatné preukazy

Ako príklad uvádza aktuálny prípad psíkov Kelly a Byrona, ktorí pochádzajú z množiarne. Ich čipy boli neregistrované a očkovanie neplatné.

Fenka Kelly pochádza z množiarne (zdroj: Tul/k/áčik)

„Veterinárny lekár je povinný do 24 hodín po aplikácii čipu prihlásiť zviera do centrálneho registra spoločenských zvierat. Ak teda zviera má aplikovaný čip, ktorý nie je registrovaný, je to chyba veterinára. Aj keď v praxi sa stretávame aj s čipovaním a očkovaním, ktoré obchodníci so psami aplikujú sami,“ vysvetľuje veterinár Michal Zalaš.

Jediná osoba oprávnená čipovať zviera je súkromný veterinár. Rovnako tak je to aj s očkovaním. Očkovací preukaz je doklad a bez oficiálnej pečiatky veterinárneho lekára nemôžu byť zapísané úkony akceptované.

Otázne je, či bola vakcína naozaj aplikovaná neodborne alebo k aplikácii vôbec nedošlo.

Čo je teda mikročip?

Čip je u psov štandardne umiestený na ľavej strane krku, ale možností je viacero. Vždy sa však uvádza miesto aplikácie čipu.

„Mikročip je pasívne rádiofrekvenčné identifikačné zariadenie, slúžiace iba na odčítavanie. Ide o veľmi malý implantát, kapsulu, ktorá sa aplikátorom v tvare ihly zavedie pod kožu zvieraťa. Mikročip obsahuje jedinečný 15-miestny číselný kód, ktorý je spájaný s údajmi o zvierati a jeho majiteľovi. Podľa mikročipu sa však nedá zistiť poloha zvieraťa,“ hovorí Zalaš.