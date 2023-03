Unikátny pamätník na Kysuciach oficiálne predstavil aj prvý slovenský kozmonaut

Okrem stôp astronauta na mesačnej kopule vidieť aj odtlačky detských nôh.

VYSOKÁ NAD KYSUCOU. Päťdesiate výročie pristátia amerického astronauta E. A. Cernana na Mesiaci a zároveň jeho nedožité narodeniny si pripomenuli vo Vysokej nad Kysucou.

Pri tejto príležitosti bolo odhalené dielo Stanislava Mikovčáka nazvané STOPA.

Pozvanie prijali Jonathan St Peter - air Attaché USA na Slovensku a prvý slovenský kozmonaut, armádny generál Ivan Bella.

Armádny generál Ivan Bella, ktorý prijal pozvanie na odhalenie diela, o sebe prezradil, že ako dieťa o vesmíre nesníval.

„Od začiatku som bol realista a vážne som sa otázkou letu do vesmíru začal zaoberať, až keď sa mi táto príležitosť naskytla. Vedel som, že Československo neuvažovalo o tom, že by vyslalo ďalšieho človeka do vesmíru,“ povedal.

Po vzniku samotnej republiky nikoho ani nenapadlo, že Slovensko bude mať možnosť tak rýchlo vyslať svojho človeka do vesmíru. Ponuka prišla zo strany Ruska a on sa chopil príležitosti.

„Tréning bol náročný, ale ja som bol naučený na sebe tvrdo pracovať a posúvať svoje hranice. Bol som v dobrej fyzickej a psychickej kondícii. Príprava bola veľmi náročná, pretože tam bolo obrovské spektrum vedomostí a zručností, ktoré musel človek získať za necelý rok, ktorý sme na prípravu mali. Neboli sme len turisti, ale plnohodnotní členovia posádky, ktorí mali svoje úlohy a vedecký program.“

Pre porovnanie, ruskí kozmonauti sa na misiu pripravujú viac ako päť rokov.