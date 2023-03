Na Kysuciach riešia utajované sťahovanie rómov. Domáci ich za susedov nechcú, rómovia hovoria o diskriminácii

Situáciu prišiel na Kysuce riešiť minister Doležal.

ČADCA, SVRČINOVEC, LOPUŠNÉ PAŽITE. Sťahovanie rómskej komunity pre výstavbu ekoduktu vo Svrčinovci zdvihlo v Čadci aj v Lopušných Pažitiach vlnu nevôle.

Časť rómov by sa mala do konca mesiaca presídliť do nehnuteľnosti v Podzávoze, mestskej časti Čadce, ďalší do domu v obci Lopušné Pažite a niektorí by mali zostať aj vo Svrčinovci.

Obyvatelia Podzávozu, ktorých sa sťahovanie bytostne dotýka a nových spoluobčanov by mali v tesnej blízkosti, začali spisovať petíciu.

Rozčarovaní ľudia, ktorí sa o tom, že firma Fimila kúpila pre presídlenie ľudí z osady vo Svrčinovci hneď v ich susedstve, dozvedeli len pred pár dňami, sa stretli aj s ministrom dopravy Andrejom Doležalom.

"Bolo dôležité zvolať takéto stretnutie a pracovná cesta ministra dopravy na Kysuce bola na to najvhodnejšou príležitosťou. Dôležité je, aby sa veci správne odkomunikovali, aby nevznikali zbytočné trenice a našli sa riešenia, ktoré vyhovujú aj rómskej komunite, aj ľuďom, ktorí ich za susedov nechcú," vyjadril sa poradca ministra dopravy pre Kysuce Jozef Mozol.

Rómovia, ktorí sa do konca marca musia vysťahovať zo svojich príbytkov, hovoria v súvislosti s nevôľou ľudí o diskriminácii.

Osada vo Svrčinovci bráni pri výstavbe ekoduktu. (zdroj: Pavol Stolárik)

Padlo trestné oznámenie

Situácia trápi aj čadčiansku radnicu, podľa primátora Mateja Šimáška s nimi nikto z kompetentných štátnych orgánov nekomunikuje. Upozornil na to počas utorňajšej tlačovej konferencie.

Viceprimátorka Anna Belousovová zároveň avizovala podanie trestného oznámenia, ktoré súvisí s pridelením zákazky.

"Ako mesto máme prijať nových obyvateľov, no nevieme, aký bude dosah na školy, nikto s nami nekomunikuje. Ani štátne orgány, ani kompetentní dodávatelia tejto úlohy pre štát, čo je veľká chyba. Pozeráme na všetkých úplne rovnako, no tým, že s nami nikto nekomunikuje, dochádza k spoločenskému napätiu," povedal Šimášek.