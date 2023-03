Sťahovanie Rómov zo Svrčinovca do Čadce a Lopušných Pažití zdvihlo vlnu nevôle

Nespokojní obyvatelia žiadajú o pomoc ministra dopravy.

SVRČINOVEC/ČADCA. Sťahovanie rómskej komunity pre výstavbu ekoduktu vo Svrčinovci zdvihlo v Čadci aj v Lopušných Pažitiach vlnu nevôle. Časť z nich by sa mala do konca mesiaca presídliť do nehnuteľnosti v Čadci, časť do domu v obci Lopušné Pažite a časť by mala zostať vo Svrčinovci.

Kým Rómovia hovoria o diskriminácii, obyvatelia z lokality Čadca-Podzávoz, ktorých sa to bytostne dotýka, začali spisovať petíciu. Rozčarovaní ľudia, ktorí sa o tom, že firma Fimila kúpila pre presídlenie ľudí z osady hneď v ich susedstve, dozvedeli len pred pár dňami, sa stretli aj s ministrom dopravy Andrejom Doležalom.

"Bolo dôležité takéto stretnutie zvolať a pracovná cesta ministra dopravy na Kysuce bola na to najvhodnejšou príležitosťou. Dôležité je, aby sa veci správne odkomunikovali, aby nevznikali zbytočné trenice a našli sa riešenia, ktoré vyhovujú aj rómskej komunite, aj ľuďom, ktorí by ich za susedov nechcú," byjadril sa poradca ministra dopravy pre Kysuce Jozef Mozol.

Padlo trestné oznámenie

Situácia trápi aj čadčiansku radnicu, podľa primátora Mateja Šimáška s nimi nikto z kompetentných štátnych orgánov nekomunikuje. Upozornil na to počas utorňajšej tlačovej konferencie. Viceprimátorka Anna Belousovová zároveň avizovala podanie trestného oznámenia, ktoré súvisí s pridelením zákazky.

"Ako mesto máme prijať nových obyvateľov, no nevieme, aký bude dosah na školy, nikto s nami nekomunikuje. Ani kompetentné štátne orgány, ani kompetentní dodávatelia tejto úlohy pre štát, čo je veľká chyba. Pozeráme na všetkých úplne rovnako, no tým, že sa nekomunikuje, dochádza k spoločenskému napätiu," povedal Šimášek.

Podotkol, že relevantnú informáciu o tom, koľko obyvateľov má byť vysťahovaných, získali len z vládnych materiálov z dostupných zdrojov. Kritizoval, že od iných orgánov ju nedostali. "V nehnuteľnosti a súvisiacich obydliach žilo 36 obyvateľov. Z dostupných zdrojov však vieme, že ich tam žije podstatne viac. Dnes ani oni nevedia, koľkí majú prísť do Čadce. To má dosah na viaceré právomoci, ktoré rieši samospráva," skonštatoval primátor.

Dobre utajené presídlenie

Rovnaký názor má aj starosta obce Lopušné Pažite Peter Harcek. Hovorí o veľmi ťažkej komunikácii s investorskou firmou Fimila, ktorá za presídlenie od štátu zinkasovala 400 tisíc eur.

"Tiež sme sa to dozvedeli na poslednú chvíľu, akoby toto presídlenie, ktoré sa ľudí v našej obci bytostne dotýka, bolo poriadne utajené. Ak by sme sa o tom nedozvedeli z neoficiálnych zdrojov, na konci mesiaca by prišli sťahováci a mali by sme nových susedov, o ktorých nikto nevedel, že prídu. Dokonca nevieme ani počet, koľko ich má byť do našej obce presídlených," podotkol starosta Lopušných Pažití.

Osada vo Svrčinovci bráni pri výstavbe ekoduktu. (zdroj: Pavol Stolárik)

Minister dopravy Andrej Doležal na stretnutí obyvateľom Čadce aj Lopušných Pažití prisľúbil, že bude hľadaj najlepšie možné riešenie, aby boli všetci spokojní.

"Stretneme sa spoločne so starostami a primátormi, ktorých sa táto situácia dotýka a to riešenie nájdeme. Ja sa postarám o to, aby sa k nim dostali relevantné informácie o počtoch a miestach presídlenia, zároveň očakávam súčinnosť aj z ich strany, aby našli vhodné lokality. Nie je to otázka peňazí, tie nájdeme, ak nájdeme aj vyhovujúce riešenie," povedal minister dopravy s tým, že návrh riešenia od zástupcov samospráv očakáva už v najbližších dňoch, aby sa stihol termín presídlenia obyvateľov zo Svrčinovca.

"Národná diaľničná spoločnosť teraz stojí, čakajú na výrub stromov, ktorý nie je možné uskutočniť kvôli tomu, že tam ešte stále títo obyvatelia žijú. V prípade, že by sme do polovice roka 2024 nestihli tento ekodukt vybudovať, Slovensko by muselo vrátiť 280 miliónov za stavbu diaľnice naspäť do kasy Európskej únie," doplnil Andrej Doležal.

"Ak sú iné nehnuteľnosti, ktoré budú pripadať do úvahy, aby boli všetci spokojní, tak ich určite nájdeme. Informácie ministerstvu predložíme v najbližších dňoch," avizoval primátor Čadce Matej Šimášek.

Domov budú hľadať vo Svrčinovci

Jeden z obyvateľov Svrčinovca, ktorý sa má pre výstavbu ekoduktu vysťahovať, Ján Baláž, hovorí, že vzniknutú situáciu vníma ako diskrimináciu. Náhradné bývanie im zabezpečuje developer, ktorého vybralo ministerstvo dopravy.

"Našiel som si dom, ktorý som chcel, dal som to developerovi, kúpil ho a ľudia písali petície," povedal. Poznamenal, že v dome v Podzávoze by malo bývať približne 12 ľudí, ostatní si podľa jeho slov zrejme našli bývanie vo Svrčinovci.

Starostka Svrčinovca Renáta Majchráková argumentuje, že netreba spisovať petície a ľudia sa nemajú čoho báť.

"Nejde o neprispôsobivých ľudí, sú to normálne mladé rodiny, ktorých otcovia pracujú, deti chodia riadne do školy. Ak by boli vhodné nehnuteľnosti vo Svrčinovci, veľmi rada by som ich v našej obci nechala. Prídem takto o 36 ľudí s trvalým pobytom, o desať detí v základnej škole. Ich presídlenie nie je vecou pár týždňov, ako by sa mohlo zdať. Riešenie hľadáme už od roku 2017. Všade sa stretávame s petíciami a protestami. Pritom si to títo ľudia nezaslúžia," vyjadrila sa Majchráková.

Práce na ekodukte vo Svrčinovci - výrub stromov (zdroj: Pavol Stolárik)

Štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť podotkol, že je aj na občanoch, ktorí spisujú petície, ako si vytvoria dobré vzťahy s tými, ktorí sa majú prisťahovať.

"Nás Európsky súd pre ľudské práva zaviazal, že sa musíme postarať o tieto oslabené skupiny. Je to 36 občanov, ktorí stratia vybudovaním ekoduktu svoje bývanie, a my im musíme zabezpečiť náhradné bývanie," povedal. Na zabezpečenie náhradného bývania vyčlenili v decembri sumu do 400.000 eur.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková, aktuálne sa vyhodnocuje viacero možností riešenia náhradného bývania rómskej komunity, ktorá je dotknutá výstavbou zeleného mosta Svrčinovec. Na stavbe podľa nej v súčasnosti robia prípravné práce. "V najbližšom období sa začne s realizáciou preložiek existujúcich inžinierskych sietí," dodala.