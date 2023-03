Priechod pre chodcov na ceste smrti zrušili. Chodci to ignorujú, chcú ho späť

V Kysuckom Lieskovci prišli s bezpečnejším riešením.

KYSUCKÝ LIESKOVEC. V Kysuckom Lieskovci zrušili priechod cez cestu I/11 neblaho preslávený stretmi áut s chodcami. Mnohým ľuďom z Ochodnice, Lodna, Dunajova aj Kysuckého Lieskovca sa zrušenie priechodu nepáči, chcú ho späť. Ostatní zrušenie ignorujú a priechod využívajú naďalej.

„Ľudia sú na ten priechod zvyknutí, aby došli do cieľa, hľadajú najkratšiu možnú vzdialenosť. Prechádzajú tadiaľ stále, za deň aj sto chodcov. Dôchodcovia, študenti, pracujúci. Hneď oproti máme dom a vidíme, aké životu nebezpečné situácie tam takmer denne vznikajú,“ upozorňuje Katarína Ondrušková z Kysuckého Lieskovca, ktorá spoločne s manželom Pavlom bojuje za to, aby bol priechod pre chodcov opäť vyznačený, no na bezpečnejšom mieste.

Obyvatelia dotknutých obcí priechod využívali ako najrýchlejšiu spojnicu k lekárovi v Kysuckom Lieskovici, či na vlakovú stanicu v Ochodnici, ktoré medzinárodná frekventovaná cesta I/11 s tridsaťtisíc vozidlami denne rozdeľuje.

Desať metrov nebezpečenstva

Priechod bol dlhý približne desať metrov a nebol rozdelený ostrovčekom. Prechádzajúci tak boli odkázaní na pozornosť vodičov vo všetkých troch pruhoch. K nehodám väčšinou dochádzalo tak, že jedno auto chodcovi prednosť dalo, ale ďalšie už nie.

Katarína Ondrušková z Kysuckého Lieskovca, spolu s dcérou, prechádza do susednej Ochodnice na vlakovú stanicu, odkiaľ takmer denne cestuje do práce.

Práve ona upozornila, že zvislé dopravné značenie z priechodu pre chodcov pred dvomi rokmi zo dňa na deň zmizlo. Ostala len zebra na ceste a doplnkové osvetlenie.

Po ceste I/11 prejde denne tridsať tisíc vozidiel. (zdroj: Pavol Stolárik)

„Hneď som to povedala manželovi, ktorý kontaktoval poslancov a starostu obce, aby zistil, prečo sa to tak stalo. Priechod zrušili a my musíme obchádzať celú dedinu, aby sme sa po rovnako nebezpečnom priechode, ktorý tiež ide cez tri jazdné pruhy, dostali ku vlaku. Všetci hovoria, že máme využívať vlaky, no priechod cez cestu nám zrušili,“ vysvetľuje Katarína Ondrušková.