Doležal považuje dokončenie D3 v roku 2030 za reálne. Kysučania sú skeptickí a Poliaci nás varujú

Termín dokončenia nevedia garantovať.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Zatiaľ čo okolité štáty dokončujú posledné úseky rýchlostných ciest, dobudovanie diaľnice D3 na Kysuciach môže byť podľa optimistického scenára reálne v roku 2029, respektíve 2030.

Pripustil to v stredu 15. marca v Krásne nad Kysucou na konferencii Cezhraničný rozmer výstavby diaľnice D3 na Kysuciach dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Dodal, že to však nevie garantovať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Momentálne prebieha štúdia uskutočniteľnosti, ktorej výsledky by sme mali mať túto jeseň, a tiež posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) teraz v princípe čaká, kým dobehnú tieto procesy, aby mohla pokračovať v investičnej príprave a neskôr aj výstavbe,“ skonštatoval Doležal.

Podotkol, že o diaľnici D3 sa hovorí 23 rokov, no reálne kroky k jej príprave a výstavbe podnikajú teraz.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/q9fxGzaiAY4

Kysuce dopravným lievikom

Podľa primátora Krásna nad Kysucou Jozefa Grapu, kysucká diaľnica dlho nebola prioritou.

„Mrzí ma, že sme ju tak nazvali, lebo potom to znelo, akoby bola regionálna. Je to však európska diaľnica a Kysučania len trpia na to, že ide cez Kysuce. Zlieva sa tu celá doprava z Poľska a Česka. Ak by tu tento tranzit nebol, pre nás Kysučanov by tieto cesty postačovali, aby sme sa dostali do škôl a práce. Aj keď je to medzinárodný problém, ktorý nám tu ostal a my Kysučania to musíme desaťročia trpieť. Odchádzajú nám z regiónu podnikatelia, končia firmy. Ak tu človek nežije, nepochopí to,“ priblížil.

Primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa považuje dobudovanie za teoreticky možné. (zdroj: Pavol Stolárik)

Primátor poukázal aj na komplikovanú slovenskú legislatívu, ktorá predlžuje procesy.

„Poliaci to majú jednoduchšie. Asi to aj nás donúti, aby sme niektoré procesy zjednodušovali,“ uviedol Grapa s tým, že teoreticky je dobudovanie diaľnice zrealizovateľné, no musia zapracovať všetci, čo tomu môžu pomôcť.

„Dôležitý bude postoj nového ministra a nového vedenia Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré nastúpia po voľbách, aby sa prestali sťažovať na tých predchádzajúcich, ako to vždy robili doterajší ministri od roku 1993,“ skonštatoval Jozef Grapa.

Dodal tiež, že problémom môžu byť potrebné kapacity zo strany stavebných firiem a dôležitá bude aj dokonalá logistika a zázemie, aby sa dokázalo prestavať 250 miliónov eur ročne.

„Avšak mnohé kritické veci, ktoré by sa dali urýchliť, sa neurýchľujú. Prestaňme sa vyhovárať a poďme spoločne pracovať, aby sa D-trojka stala realitou,“ doplnil.

Peniaze treba vyčerpať do roku 2029