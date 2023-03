Býva na štadióne, najviac si rozumel s Japoncom. Spišiak Jozef Kavulič si pôsobenie v Krásne pochvaľuje

Primárnym cieľom je dokončiť vysokú školu.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Na súpiske futbalového klubu Tatran Krásno nad Kysucou sa v tejto sezóne objavilo meno Jozef Kavulič. Šikovný záložník nie je príliš známou persónou na kysuckých trávnikoch. Nečudo. Dvadsaťštyriročný futbalista totiž nie je odchovancom žiadneho klubu z regiónu. Pochádza z malej obce Jamník na Spiši a jeho cesta na Kysuce je trošku náhodná. Za všetkým je potrebné hľadať prácu, školu a lásku k futbalu.

Joži, ako familiárne prezývajú hráča, si Kysuce rýchlo obľúbil. Našiel si priateľov a vybudoval si veľmi dobrý vzťah aj so samotným klubom. Preto mu chce na jar odovzdať maximum, aby sa spolu s vedením a spoluhráčmi mohol na konci sezóny potešiť z dobre odvedenej práce.

Jozefa Kavuliča sme oslovili a požiadali ho, aby sa viac predstavil kysuckej futbalovej verejnosti.

Ako sa chlapec z východného Slovenska ocitol v Krásne nad Kysucou?

Keďže som hrával futbal v Spišskej Novej Vsi a študoval na vysokej škole v Žiline, bolo komplikované tieto dve aktivity skĺbiť. V Spišskej som bol dohodnutý na dva, ideálne tri tréningy do týždňa. Stávalo sa, že som šiel trénovať a obratom späť do Žiliny. Lenže takéto pendlovanie mi zaberalo veľa času. Zároveň som si chcel nájsť prácu, aby som popri škole získaval prax. Rozhodol som sa hľadať klub blízko Žiliny, aby som mal školu, prácu a aj futbal na jednom mieste.

Hľadanie asi nebolo ľahké, keďže ste veľa klubov nepoznali, súhlasíte?

O situácii v jednotlivých kluboch som nemal veľký prehľad. Spojil som sa s jedným pánom z mojej rodnej obce, ktorý pracoval v MŠK Žilina. Poprosil som ho, aby mi poradil. Stalo sa a takouto cestou som sa dostal ku Krásnu nad Kysucou. Išlo o prvú možnosť, ktorú mi odporúčali. Dnes som rád, že som si nechal poradiť.

Takže dlho ste nezvažovali ponuku...

Nie. Už od začiatku som bol naklonený prísť do Krásna. Bolo to vlani v lete a prestávka medzi sezónami bola krátka. Nechcel som si hľadať klub do poslednej chvíle. Prijal som túto možnosť. Keď som zavítal na prvý tréning, páčilo sa mi prostredie, areál štadióna, podmienky na trénovanie, vybavenie a všetko ostatné. Vtedy som bol pevne rozhodnutý, že ak budú spokojní v Krásne, tak tu chcem zostať.

Čo-to ste už načrtli, ale skúste bližšie povedať, aké boli vaše prvotné dojmy z nového pôsobiska?

Ako som už spomínal, zaujal ma areál futbalového štadióna. Ako prvého som stretol Miša Pagáča. Bol veľmi priateľský. Pred tréningom sme trocha posedeli a porozprával mi, ako všetko funguje. Páčilo sa mi, že v Krásne vládne rodinná atmosféra a je tu aj dobrý kolektív. Taktiež ma oslovila pekná kysucká príroda.

Ako vás prijali ostatní spoluhráči?

Osobne si myslím, že dobre. Možno by bolo fajn sa ich na to opýtať (smiech). Ale na základe mojich pocitov usudzujem, že ma do kolektívu prijali.