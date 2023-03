Filmové štáby neobišli ani Slovensko, Kysučan sa pustil po ich stopách

Na Slovensku sa nakrúcali aj kasové trháky.

Snívali ste niekedy o návšteve miesta, ktoré ste videli vo filme? Nie ste sami. V skutočnosti viac ako štvrtina ľudí tvrdí, že filmy ovplyvňujú, kam chceme ísť na dovolenku.

Až 36 percent si pridalo miesto, kde sa filmy natáčali, do zoznamu svojich dovolenkových destinácií ihneď po zhliadnutí filmu.

Príkladom je film Winnetou a Plitvické jazerá, ktoré sa aj kvôli jeho popularite stali vyhľadávanou turistickou atrakciou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Určite ste netušili, že sa na Slovensku natáčalo toľko filmov, že sa to nevmestilo do jednej knižky.

Ich tvorcovia si vybrali lákavé lokality ako živú kulisu pre výrobu známych rozprávok, seriálov aj filmových hitov.

Filmový sprievodca, spisovateľ a cestovateľ Tomáš Galierik sa mapovaniu týchto miest venuje úctyhodných dvadsaťjeden rokov.

Pamätá si, v ktorej minúte filmu sa práve odohrala určitá scéna, podľa kostolnej veže či zakrivenia ulice rozpozná, kde sa nakrúcalo. V rozhovore priblížil, že aj na Kysuciach je týchto miest neúrekom.

Nakrúcanie rozprávky Čertovské pero vo Vychylovke. (zdroj: anc)

Pochádzate z Kysúc, z Bystrickej doliny. Bola to práve táto lokalita, ktorá vás inšpirovala k potulkám po miestach, kde sa nakrúcali filmy? Ako vlastne tento nápad vznikol?

Inšpirácia čiastočne z Kysúc naozaj pochádzala. Niekde v ďalekej histórii okolo roku 2001 to bol predovšetkým koníček, ktorý bol len o zázname opakujúcich a zaujímavých miest. Ešte bez zaoberania sa filmovým turizmom.

Pôvodne šlo o slávne americké filmy, mestá New York, Los Angeles, prípadne Londýn. S povedomím o tom, že sa vo Vychylovke nakrúcala Jakubiskova Teta, v Riečnici film Sedím na konári a je mi dobre a neskôr opäť vo Vychylovke vojnový film Želary som mal základné povedomie o slovenských filmových lokáciách „z domu“.

Samozrejme, možno ešte dávnejšie som si spájal Kráľa drozdiu bradu s Oravským hradom, Fantagirhó s Bojnicami a Perinbabu s Múzeom slovenskej dediny v Martine.

Nápad zaoberať sa filmovým turizmom prišiel po rokoch v cestovnej kancelárii a nápad napísať knihu zas po skončení vysokej školy. Stále sa totiž s témou filmového turizmu u nás nepracuje tak ako v zahraničí. To som chcel zmeniť.

V Článku sa ďalej dozviete: Ktoré lokality Tomášovi najviac prirástli k srdcu,

Ktoré z miest na Kysuciach je u filmárov najviac obľúbené,

Či je nakrúcanie filmov pre Slovensko prínosom,

Prečo sa na Slovensku nakrúca menej filmov ako u našich susedov,

Aké zaujímavé informácie objavil Tomáš Galierik pri mapovaní Slovenska.

Začali ste postupne navštevovať takéto lokality. Bolo ťažké dostať sa k informáciám, záznamom, fotografiám z nakrúcania? Stretli ste sa pri svojich potulkách s niečím doposiaľ neobjaveným, nepublikovaným?

Mám schopnosť, ktorá mi je v živote celkom na nič, no pre tento pôvodne len koníček a neskôr projekt filmových miest zmysel má. Pamätám si detaily vo filmových scénach, s ktorými potom vyrážam von alebo na internet, do máp či do rôznych archívov.