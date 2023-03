Vynesú Morenu a vyšibú dievky, skanzen ožije na Kvetnú nedeľu ľudovými tradíciami

Kysucké múzeum pripravilo na nedeľu 02. apríla v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke tematické podujatie Sviatky jari na Kysuciach.

VYCHYLOVKA. Návštevníci Múzea kysuckej dediny sa môžu počas nedele tešiť na ukážku vynášania Moreny. Jej vynesenie malo zabezpečiť definitívny odchod zimy a vítanie jari, vypudenie negatívnych síl z chotára, vrátiť fyzickú silu zeme a dosiahnuť znovu oživenie prírody.

Ako uvádza etnológ Kysuckého múzea Mgr. Pavol Markech, ľudia v domoch s napätím vyzerali, kedy „moreňárky“ zazrú v oknách chalúp.

"Ešte predtým sa najedli, aby získali silu pred chorobami, ktoré mali odísť spolu s Morenou (Marmurienou, Smrťou). Najväčším nešťastím bolo, ak by Morenu, ktorú niesli v čele sprievodu otočili čelom k hospodárstvu, to by znamenalo nešťastie a choroby pre celé hospodárstvo i jeho obyvateľov. Preto figurínu niesli pomedzi domy otočenú priamo, smerujúc na koniec dediny, či chotára k potoku,“ vysvetlil etnológ.

Hoci vynášanie Moreny malo na Slovensku rozličné podoby, symbolika bola jasná Morena ako symbol zimy a smrti musela byť skántrená, aby mohla nastúpiť jar a nový život.

Ako Informovala Miroslava Jančulová z Kysuckého múzea, návštevníkom počas podujatia členovia Detského folklórneho súboru Kelčovan pripomenú aj starý zvyk, ktorý sa robieval na Kvetnú nedeľu, kedy dievčatá rozdávali po dedine bahniatka.

"Vetvičky bahniatok nosili ozdobené stuhami, retiazkami a výduvkami vajíčok, zaspievali, zatancovali, a tak privolávali letko. Bodkou za folklórnym vystúpením bude ukážka tradičnej šibačky na Kysuciach. Toto jarné podujatie okrem zvykov a tradícií bude aj prezentáciou rôznych druhov kraslíc, dekoračných predmetov, aranžmánov, korbáčov, medovníčkov s tematikou Veľkej noci a iných remeselných výrobkov," doplnila Miroslava Jančulová.

Ako ďalej uviedla Miroslava Jančulová, múzeum kysuckej dediny bude v nedeľu 2. apríla otvorené od 10.00 do 16.00 hodiny.

"Zároveň upozorňujeme návštevníkov, že Historická lesná úvraťová železnica počas podujatia nepremáva. Podujatie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Múzea kysuckej dediny: dospelá osoba 7€, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP 3,50€ a deti do 6 rokov budú mať vstup zadarmo," dodala na záver Jančulová

