Odpočinkové miesta na Javorníckej magistrále sú zničené, potrebujú rekonštrukciu

Komplexná sezónna obnova je podľa Žilinskej župy nemožná.

Beskydsko-javornícka magistrála je unikátna prírodno-umelecká turistická lokalita na Kysuciach, blízko absolútneho centra Čadce. Počas zimy si tu nájdu miesto pre svoj koníček hlavne bežkári. No klíma sa mení aj na Kysuciach. Zimy sú miernejšie, kratšie, pribúda teplých letných dní. Z lyžiarsko-bežeckej magistrály sa tak stáva cykloturistická, využívaná v hojnej miere turistami, rodinami s deťmi a horskými cyklistami. Má za sebou pomerne slušný kus histórie, pretože bola vybudovaná už v roku 2012.

Netreba sa čudovať, veď prechádzky či cykloturistiku nádhernou kysuckou prírodou spestrujú aj rozhľadne, ktoré sú postavené z prírodných materiálov dreva a kameňa. Rozhľadňa na Marťakovom kopci nad osadou Petránky, Mikovčákova rozhľadňa na Kamenitom, Rozhľadňa Luby a Rozhľadňa Stratenec nad Makovom.

Dokonca mala rozhľadňa pribudnúť aj priamo na Husáriku, odkiaľ na magistrálu smeruje naviac turistov. Tá však ostáva naďalej len nesplneným snom, aj keď projekty uzreli svetlo sveta už v roku 2016.

Celkovú atmosféru dotvárajú umelecké objekty v rámci galérie v prírode, ktoré vytvorili umelci z regiónov Kysuce a Horné Považie. S orientáciou na trase pomáha viac ako stovka smerovníkov, rázcestníkov, informačných tabúľ a maľované tvarové značenie, niektoré v lepšom, iné v horšom stave.

Na desiate výročie značkári Slovenského cykloklubu dvyznačili novú cykloturistickú trasu s dĺžkouviac ako 45 kilometrov. Je vedená Javorníckym hrebeňom a napájajú sa na ňu v niekoľkých miestach napájajú aj ďalšie trasy. Začiatok trasy je v Čadci a končí na križovatke cyklotrás v lokalite Bútorky.

Požierajúci zub času

Horšie je to však s počtom občerstvovacích zariadení a bufetov, ktoré sa nachádzajú len na začiatku trasy v Čadci na Husáriku, po 26 km trasy vo Vysokej nad Kysucou – Semeteši a v jej závere v Makove (Melocík a Kasárne). Termoska s horúcim čajom či chladeným nápojom je vždy dobrým spoločníkom na dlhších trasách.

Rovnako sa dá vyjadriť aj o lavičkách či smerových tabuliach, na ktorých sa už podpísal zub času aj konanie vandalov. Niektoré objekty by si tak zaslúžili opravu. V tomto smere by to miestu určite pomohlo.

Lavičky sú v žalostnom stave. (zdroj: Pavol Stolárik)

Spráchnivené lavičky a stoly, trčiace zhrdzavené klince, ktoré pri neopatrnom zakopnutí môžu spôsobiť vážne zranenia. Na zlý stav turistickej architektúry upozorňujú okrem bežných okoloidúcich ľudí aj organizácie združujúce turistov a cykloturistov. Ich členovia hovoria, že nie je problém sa do prác na obnove turistickej infraštruktúry zapojiť, prípadne sa podieľať aj na vybudovaní nových oddychových miest, ktoré chýbajú na trasách po celých Kysuciach.

Chýbajú ohniská aj prístrešky

„Ľuďom chýbajú ohniská, prístrešky, lavičky, nemajú sa kde schovať, ak sa počasie zmení. Ak si chcú oddýchnuť, dá sa to väčšinou len v blízkosti rozhľadní, ktoré sú na Kysuciach už takmer nad každou obcou a práve pri nich je toľko potrebná, ako-tak zachovalá turistická infraštruktúra. Bolo by vhodné niečo podobné vytvoriť aj pri studničkách a na lúkach pri lesoch, no je okolo toho veľmi veľa povolení a papierovačiek. Takáto byrokracia rozvoju budovania turistickej infraštruktúry rozhodne nepomáha,“ hovorí predseda Regionálnej rady Klubu slovenských turistov (KST) Čadca František Žabka

Podľa jeho slov si málokto uvedomuje, že turistika nie je len o prechádzkach, ale tieto zaujímavé turistické trasy niekto navrhol, dal do máp a pravidelne sa stará o ich obnovu a čistenie.