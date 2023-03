Režisér Lukáš Hanulák: Nemať film o Tisovi, je akoby Nemci nemali žiaden film o Hitlerovi

Podľa neho sme sa ako národ z histórie nepoučili.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

ČADCA. PRAHA. „Viete, nemať film o Jozefovi Tisovi je ako by Nemci nemali 80 rokov od vojny žiaden film o Adolfovi Hitlerovi. Je to smutné, ale je to tak,“ hovorí režisér Lukáš Hanulák.

Zhovárali sme sa o jeho práci, odchode do Kanady, cestovaní, aj o pripravovanom filme o kontroverznej postave slovenských dejín, Jozefovi Tisovi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Filmové štáby neobišli ani Slovensko, Kysučan sa pustil po ich stopách Čítajte

Na Slovensku a v Česku sa vaše meno spája s úspešnými seriálmi. Momentálne v Prahe pracujete na novom mysterióznom seriáli Za domem v lese s Miroslavom Donutilom, žijete však v Kanade. Váhali ste kvôli tomu, či ponuku prijať?

Ani nie. Praha má v mojom srdci špeciálne miesto a považujem ju za svoj druhý domov. Síce mám teraz v Kanade rodinu a kompletné zázemie, k mojej profesii však patrí cestovanie a teda nutnosť byť flexibilný.

Ponuka natočiť tento zaujímavý televízny projekt navyše prišla od českého producenta, s ktorým som pracoval už v minulosti, takže som vedel, že ako režisér dostanem kvalitný servis a prostriedky na to, aby som sa mohol realizovať.

Z nakrúcania seriálu Kriminálka Kraj (zdroj: archív LH)

Čo sa filmového priemyslu týka, v čom je Slovensko iné ako Česko a Kanada?

Slovensko vám ponúka veľmi obmedzené možnosti rastu a vývoja v rámci väčšiny filmových profesií. Keď chcete rásť a učiť sa, musíte ísť tam, kde to je možné, teda minimálne do Prahy.

Niežeby tu neboli šikovní ľudia a ambiciózne nápady, problémom je však systém, ktorý kladie pod nohy prekážky takmer na každom kroku.

S kultúrou sa na Slovensku akoby nepočíta, a pod kultúrou nemyslím len folklór, považuje sa za druhoradú činnosť, pričom paradoxne v kultúrnom segmente na Slovensku pracuje viac ľudí ako v automobilkách.

Je u nás ťažšie ponúknuť divákom niečo nové?

Aj pre tento všeobecný nezáujem slovenský filmový a televízny priemysel tak trochu zaspal dobu a len veľmi ťažko posúva hranice, ktoré je potom sám schopný prekonávať.

Oproti Česku, no najmä Kanade je Slovensko tiež oveľa viac uzatvorenejšie a tým pádom do neho veľmi ťažko prenikajú cudzie prvky, ktoré by ho kultúrne obohatili. To je škoda.

V rozhovore sa dočítate: v čom podľa Lukáša Slovensko zaostáva za okolitými krajinami,

aké možnosti mu otvorilo natočenie filmu Empty Spaces,

prečo odišiel zo Slovenska a ako jeho rodina zvládla odchod z krajiny,

čo museli podstúpiť pri príchode do Kanady,

čo mu priniesol rok strávený na cestách,

ako spätne hodnotí cestovanie v obytnom autobuse,

aké má plány do budúcna,

viac o filme o Jozefovi Tisovi.

Čo by sa na Slovensku malo zmeniť?

Slovensku ako krajine chýba vízia, čo ukazujú rôzne štatistiky o našej krajine. Celkovo sa za posledných desať rokov prepadáme vo väčšine ukazovateľoch, zatiaľ čo okolité krajiny nás predbiehajú nielen v konkurencieschopnosti ekonomiky, ale najmä v kvalite života, vzdelávania a kultúry vôbec.