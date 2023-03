FOTO: V Oškerde sa pri simulovanej dopravnej nehode stretli všetky záchranné zložky

Cvičenie preverilo ich pripravenosť.

OŠKERDA. Hasiči z Oškerdy, Dobrovoľný hasičský zbor Kysucké Nové Mesto, Hasičský a záchranný zbor Kysucké Nové Mesto, Červený kríž Žilina a Záchranná zdravotná služba Bratislava predviedli v nedeľu 26.marca simulovanú dopravnú nehodu autobusu s osobným vozidlom a cyklistom.

„Dôležité cvičenie má za úlohu preveriť pripravenosť záchranných zložiek, ich vzájomnú komunikáciu a schopnosť reagovať tak, aby sme nie len zachránili čo najviac životov, ale zároveň ochránili tie vlastné,“ vysvetlil Milan Gazdík, veliteľ Hasičov Oškerda.

Poplach bol vyhlásený krátko po dvanástej hodine, hasiči po príchode mali za úlohu v prvom rade zaistiť priestor tak, aby sa nikto ďalší nezranil a mohli čo najbezpečnejšie pomáhať raneným.

Zranení boli po vykliesnení z havarovaných vozidiel rozdelení a prenesení do jednotlivých táborov podľa vážností zranení, kde im bola následne poskytnutá prvá pomoc.

Na zásah záchranných zložiek sa prišlo pozrieť množstvo divákov, ktorí sami uznali, že práca záchranárov je mimoriadne náročná.

„Niečo takéto by som nikdy nechcel vidieť naživo, som rád, že ide o cvičenie a máme možnosť pochopiť, akú náročnú prácu záchranári a hasiči robia. Napriek tomu, že ide o umelú krv, pozerá sa na to naozaj s rešpektom,“ povedal Tomáš Gajdoš, ktorý sa na cvičenie prišiel pozrieť so svojím synom, možno raz budúcim hasičom.

V prípade, že budete účastníkom, prípadne svedkom dopravnej nehody, nezabúdajte, že akákoľvek prvá pomoc je vždy lepšia ako žiadna pomoc. V prvom rade však treba vždy myslieť na vlastné zdravie a bezpečnosť.

