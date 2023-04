MÁME VIDEO: Po prejazde vojenského konvoja vybuchol tunel Poľana pri Skalitom

Na mieste zaznamenali vojenský vrtuľník, ktorý situáciu monitoroval.

SKALITÉ/DIĽNICA D3/TUNEL POĽANA. Kde bolelo, tam bolelo, toto naozaj bolelo. Neďaleko hraníc Slovenska zaznamenali vo štvrtok okolo 22.30 h silné zemetrasenie. Epicentrom otrasov bolo južné okolie Viedne. Podľa našich informácií má toto zemské trasenie na rováši výbuch tunela Poľana neďaleko obce Skalité, ktorý zaznel dnes krátko po polnoci okolo deviatej ráno.

Podľa uniknutej tajnej nahrávky sa po severnej diaľnici D3 presúval vojenský konvoj od Svrčinovca smerom na Poľské hranice, ktorý viezol neznáme množstvo neznámej látky. Na celú akciu podľa našich informácií od nedôveryhodných zdrojov dohliadl vrtuľník s divným sfarbením.

Konvoj smeroval od Svrčinovca (zdroj: Prime video)

"Veď to nie je možné, vrtuľník namaľovaný na zeleno, čierno a kaki na oblohe nemá čo robiť, veď vrtuľníky by mali byť zafarbené na modro, či dokonca na bielo, aby ich nebolo na oblohe vidieť. Bol som dva roky na vojne, tak presne viem ako má vyzerať vrtuľník, na ktorom sú mimikry, teda vojenské krytie," opísal situáciu na nebi nad tunelom okoloidúci turista a odhryzol si z chleba s rezňom.

"Ten mi prichystala žena, aby som nebol hladný," dodal prekvapený turista s ponukou, že sa s redaktorom veľmi rád podelí, ak mu ten dá odpiť z horúceho kakaa z termosky, v ktorej má vraj tajne aj dva nanuky.

ďalšie informácie hovoria, že za výbuchom a kompletným zničením tunela je tajný agent s krycím menom HEVER. Ten sa vraj v okolí tunela pohyboval už niekoľko dní pred samotným výbuchom. Ako uvádzajú mesačné výkazy uvedeného agenta, do ktorých si zarátal aj ubytovanie v nemenovanom hoteli v Žiline, odkiaľ k tunelu dochádzal služobným autom, na mieste už bol takmer mesiac. Nevie sa presne či január, či február, no autom najazdil presne 384 400 km.

"Určite tento prípad bude mať súvislosť s tým, aby sa diaľnica cez Kysuce nedobudovala," uvádzajú oficiálne zdroje z pozadia.

"Oprava tunela po výbuchu zožerie všetky peniaze, ktoré by mali ísť na vybudovanie chýbajúceho úseku. Ale ten tu nebude ani za sto rokov," doplnili zdroje z pozadia.

Kto ešte zatiaľ nepochopil, že sa jedná o prvý apríl, tak nech sa páči. Tunel Poľana ďalej stojí. Túto nádhernú kulisu si za svoje živé kulisy vybrali americkí filmári, ktorí na Kysuciach nakrúcali seriál v produkcii Prime video Jak Ryan.

Počas 14-dňového natáčania bol v blízkosti kysuckej D3-kye prítomný 450-členný filmový štáb. Nádherné zábery z Kysúc si môžete pozrieť v krátkom zostrihu, v ktorm nájdete aj najvyšší most v strednej Európe. Kto seriál ešte nevidel, odporúčame. Len je škoda, že túto našu diaľnicu umiestnili vo s seriáli do Českej republiky, medzi mestá Mělník a Mladá Boleslav. Ale treba uznať, urobili to parádne :)

