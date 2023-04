Výnimočných učiteľov odmenili za ich náročnú prácu

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili pedagógov z Krásna nad Kysucou, Oščadnice, Klubiny, Skalitého aj Zborova nad Bystricou.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského, si v posledný marcový deň pripomenuli aj v Krásne nad Kysucou.

Stretli sa tam učitelia nielen z tohto mladého mestečka, ale aj z obcí Zborov nad Bystricou, Dunajov a Oščadnica, Skalité, Klubina, aj Nová Bystrica.

V dome kultúry privítal učiteľov primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa, ktorý vyzdvihol ich prácu a poprial im do ďalších rokov množstvo skvelých nápadov, dobrých žiakov, ale najmä pevné nervy.

„ Od poslania učiteľov závisí budúcnosť našich detí. Od nich závisí, ako našu mladú generáciu pripravia na vstup do spoločnosti, akými vedomosťami a morálnymi kvalitami ju vyzbroja. Uvedomujem si, že práca učiteľov a pedagogických pracovníkov je náročná, zodpovedná a častokrát vyčerpávajúca. Čím kvalitnejšia je výučba, tým kvalitnejšie osobnosti následne vstupujú do tejto spoločnosti,“ vyjadril sa pre redakciu My primátor Krásna nad Kysucou s tým, že na oplátku za toto poslanie sa samosprávy snažia venovať maximum pozornosti skvalitňovaniu podmienok pre prácu učiteľov a zlepšovať materiálové i technické vybavenie škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Podotkol, že napriek tomu, akí sú učitelia potrební a dôležití, spoločnosť im ostáva veľa dlžná

„Pri príležitosti dnešného sviatočného dňa vám úprimne želám, aby si vás žiaci vážili nielen preto, akými ste výbornými pedagógmi, ale aby na vás v dobrom a s úctou spomínali aj pre vašu človečinu a ľudskosť,“ doplnil Jozef Grapa.

Poďakovanie adresoval aj všetkým nepedagogickým zamestnancom, pretože škola musí fungovať ako dobre pracujúci stroj, v ktorom každá jedna časť má svoju nezastupiteľnú úlohu.

Prítomní boli aj starostka Klubiny Božena Poliačková, starosta obce Dunajov Jaroslav Brodek, starosta Oščadnice Marián Plevko a Zborova nad Bystricou Juraj Hlavatý, starosta Novej Bystrice Jozef Kuric a zástupca starostu Skalitého Peter Ivánek.

Predstavitelia obcí ocenili dlhoročnú prácu učiteľov z jednotlivých škôl. Ocenenie si odniesli piati pedagógovia z Krásna nad Kysucou, šiesti z Oščadnice, štyria zo Skalitého, dvaja zo Zborova nad Bystricou a jeden z Klubiny.

Špeciálne ocenenie za celoživotný prínos si prevzala Tatiana Cáderová, ktorá sa venovala pedagogickej činnosti plných 36 rokov. Zažila nemálo, no spomína iba na všetko to dobré, čo každé obdobie prinieslo.

„Už dvadsaťdva rokov som na dôchodku, no poslanie byť učiteľkou vo mne zanechalo veľmi veľa krásnych spomienok. Veľmi rada spomínam, aká bola spolupráca s rodičmi aj deťmi za môjho pôsobenia. Teraz akoby sa tento vrúcny vzťah vytrácal a vzájomnú komunikáciu nahrádzal konzum a mobily. Rodičia zarábajú peniaze, deti pekne obliekajú, no zabúdajú s nimi komunikovať,“ opísala súčasnú situáciu dlhoročná učiteľka.

Dodala, že keď rodič napríklad robí desiatu, mal by sa pýtať dieťaťa, na čo má chuť. A to je len jeden z mnohých príkladov.

„Rodičia s deťmi jednoducho nekomunikujú. Ak dieťa uvidí, že stolujete a používate obrúsok, bude to robiť aj ono. A to najmä preto, že na začiatku života sa neučí zo skúseností, ale z napodobňovania,“ skonštatovala Tatiana Cáderová.

„Musím priznať, že práve toto oceňovanie má pre mňa zvláštny význam. Sám veľmi dobre viem, že povolanie učiteľa nie je vôbec ľahké a už vôbec sa nekončí zazvonením zvončeka, ale práve naopak. Verím, že toto ocenenie práce učiteľov bude pre nich dôkazom, že ich práca má zmysel a motiváciou do ďalších rokov jedného z najdôležitejších životných poslaní,“ zhodnotil na záver primátor Jozef Grapa.

K slávnostnej atmosfére prispel kultúrny program v podaní ľudovej hudby HoŤaPo, ktorá roztlieskala a rozospievala celú sálu krásňanského domu kultúry.

