Dvanásťhodinové preteky áut na vodíkový pohon ovládli Kysuckí strojníci

V prvom ročníku vytrvalostných pretekov modelov áut na diaľkové ovládanie s obnoviteľným pohonom si zmeralo sily osem tímov zo Slovenska a Českej republiky.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Športová hala SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste bola počas uplynulého víkendu dejiskom dvanásťhodinových pretekov modelov áut na hybridný a vodíkový pohon -„Kysucká H-12“. V prvom ročníku pretekov, ktoré trochu pripomínajú vytrvalostnú súťaž Le Mans, si zmeralo sily osem stredoškolských tímov zo Slovenska a Českej republiky.

Študenti pretekali na diaľkovo ovládaných autách poháňaných vodíkovými palivovými článkami, ktoré si sami navrhli, skonštruovali a postavili. Aj takýmto zaujímavým spôsobom získajú z prvej ruky skúsenosti s trvalo udržateľnou technológiou, ktorá formuje budúcnosť dopravy.

"Plánovali sme zorganizovať dvadsaťštyrihodinové vytrvalostné preteky, no kvôli vysokým cenám energií sme museli od tohto nápadu upustiť. Ale nevzdali sme sa a usporiadali sme aspoň dvanásť hodinovku, do ktorej sa pridali aj naši kolegovia a zároveň súperi z Českej republiky," informoval organizátor Kysuckej dvanásťhodinovky Bohumil Belák zo SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste.

Ako uviedol, pravidlá vytvorili presne na túto súťaž. Je stanovená kapacita batérií, ktoré môže auto za dvanásť hodín minúť.

"Zväčša je to tak, že batériu menia každé dve hodiny, teda na preteky spotrebujú šesť batérií. Výdrž jednej batérie bez podpory vodíka je asi dvadsať minút. Hydrolýzou vodíka vzniká elektrický prúd, ktorý sa pri tomto procese privádza do batérie RC auta, čím môže mnohonásobne predĺžiť jej životnosť. Tímy musia taktizovať, kontrolovať, prerátavať," doplnil Belák.

Dobre namazaný stroj

Slovensko zastupoval tím profesionálov Kysuckí Strojníci, ktorý sa už dvakrát zúčastnil majstrovstiev sveta a ďalším ohnivkom v pretekoch je úplne nový Kia tím Kysuce, ktorý pretekal prvý krát na takejto veľkej dráhe. Podľa vyjadrenia Bohumila Beláka oba tímy, zložené z mladých inšpiratívnych konštruktérov, fungujú ako dobre namazaný stroj.

Kysuckí Strojníci (zdroj: Ľubica Podoláková)

"S oboma tímami, ktorých domácou stajňou je SOŠ strojnícka pravidelne trénujeme. Na začiatku však musia pochopiť, o čom je enviromentálna udržateľnosť, o obnoviteľnej energii a alternatívnych palivách. Potom môžu začať s dizajnom auta a jeho doladením, kde musia skombinovať rozum a vodičské schopnosti. V tímoch sú rôzne vekové skupiny, čo umožňuje starším študentom mentorovať mladších a pomôcť im vysvetliť koncepty a pracovať na experimentoch," upresnil Bohumil Belák.

Úpravou alebo výmenou určitých komponentov na modeli diaľkovo riadeného auta a jeho následným podrobením prísnemu testovaniu a zhromažďovaniu údajov tímy optimalizujú jeho výkon, maximalizujú rozšírenie batérie pomocou úprav rýchlosti, účinnosti, hmotnosti a dizajnu auta. Účasť na tejto aktivite umožňuje študentom naučiť sa okrem vedeckých a technických zručností aj ďalšie dôležité zručnosti ako je tímová práca a kreativita.

182 kilometrov za 12 hodín

Súťaž bola rozdelená na dve šesťhodinové kolá s hodinovou prestávkou, kde tímy skontrolovali funkčnosť svojich modelov. Najlepšie sa darilo profesionálnemu tímu z Kysúc, ktorý za dvanásť hodín najazdil s autom 2396 kôl. Dĺžka jedného kola je 76 metrov, diaľkovo riadeným modelom tak prešli viac ako 180 kilometrov, čím si vyslúžili prvenstvo.

KIA tím Kysuce (zdroj: Ľubica Podoláková)

"Aj keď sme sa na tieto preteky pripravovali dlho, taktika bola jednoduchá, vyhrať to. Auto bolo dobre pripravené a naše víťazstvo neohrozili ani malé technické problémy. Po veľmi náročnom dni sa to podarilo. Už zo začiatku sme sa prebojovali na prvé miesto, z ktorého nás do konca pretekov nikto nezosadil, z čoho máme radosť," opísal svoje pocity piatak Miloš Rakovan z víťazného tímu Kysuckí Strojníci.

Druhé miesto získal tím Motol Speeders zo Strednej priemyselnej školy dopravnej z Prahy s počtom kôl 2264. Tretie miesto si vyjazdili slovenskí nováčikovia Kia team Kysuce zo SOŠ strojníckej z Kysuckého Nového Mesta, ktorému sa podarilo prejsť 2229 kôl.

Pohon budúcnosti

Niektoré z tímov však nesúťažili na počet kôl, ale išlo im hlavne o úsporu paliva, jazdili teda na spotrebu. Werk tím z moravského Třinca vydržal poháňať svoj model z jednej batérie viac ako šesť hodín. A pri tom najazdil úctyhodných 2217 kôl, čím si vybojoval štvrté miesto v súťaži.

Šéf tímu Bohuslav Cyhan, učiteľ odbornej prípravy zo Strednej odbornej školy Třineckých železiarní prezradil, že na Slovensko prišli hlavne trénovať nováčikov.

"Zároveň sa snažíme o šetrenie spotreby energie. Keď v Českej republike takéto preteky len začínali, najdôležitejšia cena bola práve za úsporu energie. Práve vodíkový pohon a tieto obnoviteľné zdroje energie tlačia ľudstvo k tomu, aby sa zachovala rýchlosť aj komfort prepravy, no bolo to oveľa úspornejšie. Na majstrovstvá Českej republiky, ktoré budú o mesiac, trénujeme vytrvalosť. Auto má teda zľahka znížený výkon, počtom kôl na tom nie sú zle a energie máme stál dosť," vysvetlil Bohuslav Cyhan.

Werk tím Trínec (zdroj: Pavol Stolárik)

Ako dodal na záver organizátor Kysuckej dvanásť hodinovky Bohumil Belák zo SOŠ strojníckej, vodíkový pohon je budúcnosťou dopravy, keďže sa vyrába z vody.

"Ak ho použijeme, vodík meníme spätne na vodu s tým, že vyrobíme elektrickú energiu. Je to teda obnoviteľný zdroj. Technológie sú však veľmi drahé. Len palivový článok do takéhoto autíčka stoji približne 2500 eur a má životnosť sto hodín. Celá hodnota takéhoto modelu je 8500 eur, uzavrel Belák.

Teraz čaká oba kysucké stredoškolské tímy dvojtýždňová príprava na majstrovstvá Slovenska, na ktorých sa predstavia s úplne novým modelom auta na vodík v mierke 1:10, ktorý je vo fáze testovania. Informácie sú však prísne tajné, keďže každá stajňa si chráni svoje inovácie. Hlavnými témami, ktorými sa zaoberali boli dizajn, inovácie v podobe využitia nových technológií ako hybridné pohony, 3D tlač a podobne, meranie, testovanie a hlavne tréning výdrže ako techniky, tak aj vodiča.