Odborníci vysvetlili dôležitosť a výsledky terapií hudbou či zvieratami

Autisti ich nesmierne potrebujú.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Terapie pre ľudí s autizmom predstavujú neopísateľnú príležitosť. Príležitosť prekonávať svoje limity a zároveň neopustiť svoju komfortnú zónu.

Príležitosť prísť na to, v čom sú dobrí a čo ich baví. Príležitosť získavať pozitívne zážitky, ktoré sa premietajú v celodennom fungovaní detí, ktoré na špeciálne terapie chodia.

Ako pomôcť? Ak chcete prispieť na terapie pre deti zo SPOSA KYSUCE, môžete tak urobiť na účet združenia SK49 0200 0000 0042 1776 6451. Zároveň im môžete pomôcť darovaním 2% z dane.

Hudba ako liek

Ich dôležitosť vysvetlili v dome kultúry v pondelok 3. apríla v Kysuckom Novom Meste pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Z radu odborníkov vystúpila Zuzana Smudová Harantová z ART STUDIA Z zo Žiliny, ktorá pomáha autistom formou muzikoterapie.

Muzikoterapia je umeleckou terapiou, kde kvalifikovaný terapeut využíva hudbu a jej prvky na dosiahnutie nehudobných cieľov, teda pozitívnej zmeny u človeka.

Po prezentácii muzikoterapie nasledovalo vystúpenie, kde Zuzana s autistami ukázala, aký obrovský zmysel má u nich táto terapia.

Zvieratá, ktoré posúvajú vpred

Ľubica Bátoryová z PHYSIO CANIS o.z. centra poukázala na množstvo terapií, ktoré osoby s poruchou autistického spektra navštevujú a sú pre nich nenahraditeľné. V centre deťom pomáha odborne vysoko spôsobilý multidisciplinárny tím.

Trojročná autistka Chloe na terapii (zdroj: PHYSIO CANIS)

Základom sú fyzioterapeutky so špecializáciou na detskú rehabilitáciu vo viacerých konceptoch, ďalej sú to canisterapeuti so svojimi zvieracími partnermi, špeciálny pedagóg a masérka.

„Zvieratá boli a sú súčasťou nášho života a sú súčasťou aj života detí, ktoré majú rôzne znevýhodnenia. Či už ide o fyzický, mentálny alebo zmyslový hendikep,“ vysvetlila Ľubica Bátoryová, ktorá zároveň opísala, prečo je špeciálne vycvičený pes pri tomto type kontaktu nevyhnutý a aký vplyv má takýto kontakt na dieťa.

Podpora a začlenenie

Predseda občianskeho združenia Stimulusi Jozef Pauk hovoril o podpore sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím, s dôrazom na autistov a mentálne postihnutých. Pre vysokofunkčných autistov to predstavuje šancu na začlenenie do spoločnosti a nájdenie si primeraného zamestnania.

„Ďakujeme všetkým zúčastneným za podporu, pevne sa držíme vašich rúk a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu pre dobro našich výnimočných detí,“ poďakovala za záver predsedkyňa SPOSA KYSUCE Etela Štrbová.

Zmyslom stretnutia bolo poukázať na to, že autizmus sa dotýka každého z nás, pretože napriek tomu, že o autistoch sa hovorí, že majú svoj vlastný svet, žijeme všetci v jednom, spoločnom.