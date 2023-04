Sumár + komentáre 4. ligy: Staškov vyrovnal famóznym gólom, tutovku zahodil Šmahajčík

Majstrovstvo regiónu Stred v kocke.

MAJSTROVSTO REGIÓNU - IV.LIGA

Kysucké Nové Mesto – Bešeňová 5:0 (1:0)

Loptu mal od úvodu stretnutia na kopačkách súper z Bešeňovej. Skúsení hráči v strede poľa dobre kombinovali, no do nebezpečnejších šancí ich pozorná domáca obrana nepúšťala. Až do prvého gólu stretnutia sa hral v Kysuckom Novom Meste medzišestnástkový futbal. Päť minút pred koncom prvého dejstva sa menilo skóre. Harvančík našiel z krídla z pravej strany voľného Kubalu a ten poslal loptu za Pažítku – 1:0. Domáci tak šli do kabín s jednogólovým náskokom.

Po obrátke domáci preskupili, chceli hrať viac na lopte. Zámer trénera Slavomíra Záteka hráči na ihrisku do bodky naplnili a Erik Mrmus s Milošom Kubalom zvýšili na 3:0. Hostia z Liptova chceli ešte zdramatizovať zápas, všetky sily vrhli do útoku. To však bola voda na mlyn pre domáci MŠK, ktorý prekonal hosťujúceho gólmana Pažítku ešte dvakrát a debakel 5:0 bol na svete. Kysucké Nové Mesto zvládlo aj druhý domáci jarný zápas, v tabuľke sa tak šplhá smerom nahor.

Góly: 40. a 55. M. Kubala, 50. E. Mrmus, 64. P. Dadaj, 69. R. Buček. ŽK: T. Baďo, Š. Zošák, M. Jacko (BEŠEŇOVÁ). R Slovák, 80 divákov.

DOMÁCI: D. Bobok – D. Ploštica, L. Bugáň, L. Martinček, P. Dadaj, M. Čelko (75. M. Matúš), M. Harvančík (82. P. Pazdúr), P. Jurky, E. Mrmus (75. T. Mizera), M. Kubaščík (66. P. Štefunda), M. Kubala (66. R. Buček).

HOSTIA: T. Pažítka – A. Bartoš (77. M. Fula), A. Praženica, T. Baďo (46. O. Olos), M. Kompiš, M. Almaský (59. M. Jacko), P. Hutník (59. A. Gärtner), P. Maslo, Š. Zošák, L. Teličák, M. Kalanka.

Makov – Staškov 1:1 (1:1)

Pred slušnou diváckou kulisou a na dobre pripravenom ihrisku začali lepšie domáci, pekne kombinovali, ich hra mala slušné parametre. V 3. minúte mohol Planeta otvoriť skóre, ale výborný Kapusniak jeho hlavičku k pravej žrdi vyrazil.