Sumár + komentáre 5. a 6. ligy: Ligač spálil dve šance, Radôstku nakopol gól z priameho kopu (+ NAJ HRÁČI)

Derby o Bystrice sledovalo 350 divákov.

TJ Spartak Radôstka oslavuje víťazstvo v derby zápase so Starou Bystricou. (Zdroj: MILKA HULÁKOVÁ)

V. liga Sever

Belá – Turzovka 4:0 (2:0)

Ambiciózny nováčik z Belej, ktorý sa pred sezónou dokázal posilniť veľkým počtom kvalitných hráčov, potvrdil líderskú pozíciu aj v súboji s Turzovkou. Duel sa odohrával na ťažkom teréne a predvedený futbal bol z oboch strán skôr bojovný ako kvalitný.

Prvý polčas však neukázal hernú dominanciu domáceho celku. Naopak, najväčšiu tutovku zahodili hostia, keď Poláček trestuhodne minul prázdnu bránu. Za domácich kontroval Mintách, no jeho šancu vychytal Poništ. Belá udrela až v závere polčasu, no hneď dvojnásobne. Skóre otvoril z penalty kapitán M. Ševčík 1:0 a následne potrestal Poništovo nevybehnutie po domácej štandardke Rolček – 2:0.

Druhé dejstvo začala opäť tutovkou Turzovka, Ligač postupoval na bránu úplne sám, no nepochopiteľne mu ušla lopta. Domáci sa zameriavali hlavne na brejky. Dve takéto situácie Belá dotiahla do gólového konca, keď využila zbytočné turzovské chyby a obaja prvopolčasoví strelci sa do gólovej listiny zapísali dorážkami po brejkových akciách. Následne mohol skorigovať v samostatnom nájazde opäť Ligač. Ani táto šanca sa neujala a tak ostalo v konečnej platnosti skóre 4:0.

Góly: 40. a 81. Marek Ševčík (1 z 11 m), 43. a 59. M. Rolček. ŽK: D. Švec – A. Rusnák, J. Polka, M. Poláček. R Dubovec, 200 divákov.

DOMÁCI: A. Tichák – Juraj Ševčík, P. Tlacháč, J. Kačáni (72. Ľ. Franek), M. Rolček (69. D. Chovanec), J. Špirka, Marek Ševčík, K. Krška (72. J. Kubík), S. Lazar, D. Švec (82. F. Meško), P. Mintách (82. D. Šugár).

HOSTIA: V. Poništ – A. Rusnák, M. Učník (46. J. Ligač), M. Pavlík, E. Petrák, M. Pleva, P. Blažek (46. S. Husár), M. Steiniger (75. M. Rokyčák), Jozef Polka, M. Hudek (66. D. Šopor), M. Poláček (75. Jozef Polka).

Rosina – Čierne 2:0 (0:0)

V úvodných minútach sa hral opatrný futbal z oboch strán. V 9. minúte predviedol pekné sólo Šemík, no pred 16-tkou mu v poslednej chvíli vypichol loptu jeden z obrancov hostí z Čierneho.