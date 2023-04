Sumár a komentáre 7. ligy: Rudinská trhla víťazstvo v závere, v Oščadnici padlo šesť gólov

Na čele sú Rudinská a Korňa.

7. liga skupina A

Radoľa – Ochodnica 1:1 (1:0)

V prvom zápase po dlhej prestávke nastolilo zo začiatku dominanciu domáce mužstvo. Hráči Radole sa drali na súperovu polovicu ihriska s nekompromisným úmyslom streliť gól.

V 37. minúte mal obrovskú príležitosť otvoriť zápas domáci Kuriak, avšak pokutový kop nepremenil na gól. Blížil sa záver prvého polčasu a až v nadstavenom čase sa domácemu Kováčovi podarilo dostať loptu do siete, čím poslal domácich do vedenia – 1:0.

V druhom polčase sa hra vyrovnala, hosťujúce mužstvo začalo svojho súpera aktívnejšie napádať. Vyplatilo sa im to a v 64. minúte vyrovnáva stav zápasu Randa – 1:1. Až do samotného konca lietala lopta z jednej strany na druhú, obe mužstvá predviedli rýchle nájazdy, no stav sa už ani jednej zo súperiacich strán zmeniť nepodarilo. Samotní rozhodcovia skonštatovali, že šlo o vyrovnaný zápas a výsledok 1:1 je právom zaslúžený.

Góly: 45. E. Kováč – 64. J. Randa. ŽK: E. Kováč, P. Bielik – L. Ďuriš, P. Gašinec, P. Vavrek. R Petrák, 60 divákov.

RADOĽA: P. Čuntala – T. Kuriak, Peter Vnuk, E. Kováč (79. M. Drnda), Irenej Vnuk (22. M. Varoš), J. Poláček (63. R. Mihálik), Štefan Vnuk, M. Marčan, P. Bielik, P. Šustek, R. Dembický.

OCHODNICA: M. Olejko (55. J. Podolák) – L. Ďuriš (90. R. Poláček), J. Randa, P. Gašinec, M. Surovčák, B. Gavlas, R. Piják, M. Mokáň (82. M. Škorík), P. Tarana, P. Vavrek, M. Trúchly.

Snežnica – Lodno 0:2 (0:1)

Zápas sa začal v bojovnom duchu, no už v prvej polovici prvého polčasu začalo dominovať hre hosťujúce mužstvo. V 29. minúte otvoril skóre zápasu hosťujúci Šutý gólom zo štandardnej situácie – 0:1. Až do konca prvého polčasu hostia nepoľavili a aj v druhom polčase mali nad domácimi prevahu.