Marek Teplan pootvoril dvierka do reprezentácie. Premiéru okorenil čistým kontom i trofejou

Dvadsaťročný gólman verí, že si do štatistík pripíše aj ďalšie štarty v národnom drese.

Marek Teplan z Čierneho zažil reprezentačnú premiéru v drese slovenskej dvadsaťjednotky. Tréner Jaroslav Kentoš ho nominoval do Turecka na Antalya Cup, kde sokolíkov postupne preverilo Slovinsko, Bulharsko a Severné Macedónsko.

Reprezentačný kouč dal príležitosť viacerým hráčom aj zo širšieho kádra.

Kysucký brankár odchytal záverečný duel so Severným Macedónskom, ktorý náš tím vyhral 1:0. Rovnakým výsledkom si poradil aj s Bulharskom. V stretnutí so Slovinskom gól nepadol. Slovenská družina tak na podujatí ani raz neinkasovala a domov si odniesla cennú trofej. Hodnotenie sústredenia sa tak nieslo v pozitívnom duchu.

„Premiéra v reprezentačnom drese bola pre mňa dobrou skúsenosťou. Veľa mi dala do ďalšej kariéry. Zároveň mi tento moment ukázal, v čom sa ešte môžem zlepšovať,“ povedal v úvode mladý kysucký brankár.

Mierna nervozita

Marek Teplan sa vrátil aj k samotnému súboju, v ktorom si uchoval čisté konto. Spolu s defenzívou si so všetkými útokmi protivníka poradil a udržal v kolónke inkasovaných gólov nulu.

„Súper vyslal na našu bránu nejaké strely. Avšak, spoločne so spoluhráčmi z obrany, sme ich zneškodnili a nakoniec sme duel doviedli do víťazného konca, čomu sa veľmi teším,“ opísal svoje dojmy.

Pozvánka do národného výberu ho veľmi potešila, hoci sám nevedel, či dostane príležitosť aj v ostrom zápase. V kútiku duše veril, že by sa to mohlo podariť.

„Pred turnajom mi tréner nič nehovoril o tom, či ma postaví do brány alebo nie. Uvedomoval som si však, že hráme tri zápasy a mohol by som v jednom z nich aj nastúpiť. Informáciu, že budem chytať proti Severnému Macedónsku, som sa dozvedel niekedy uprostred zrazu. Oznámil mi ju tréner brankárov,“ pokračoval.