Kto je doma, trénuje. V Podvysokej sa spoliehajú najmä na dobrú partiu

Slovan zimoval na prvom mieste siedmej ligy.

PODVYSOKÁ. Futbalisti TJ Slovan Podvysoká odohrali vydarenú jeseň. V siedmej lige (skupina B) zimovali na prvom mieste, keď prehrali iba raz, a to na pôde Korne, ktorá v doterajšom priebehu súťaže premožiteľa nenašla. Aj preto vstupoval Slovan do jarnej časti odhodlaný pobiť sa o čelné priečky a neustúpiť z vydobytých pozícií.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Lenže aj Podvysokú trápi nízka tréningová účasť a absencia mnohých hráčov. Viacerí futbalisti cestujú za prácou mimo regiónu, často za hranice vlasti, a tak sa pripravujú vtedy, keď sú doma a majú čas.

„Zimná príprava bola taká všelijaká. Chalani, čo pravidelne hrávajú, neboli vždy spolu. Mali sme to tak pol na pol. Keď to zhrniem, netrénovali sme v plnom zložení, ale prišiel, kto mohol,“ povedal Jozef Slíž, tréner Slovana.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nejasná budúcnosť, obavy a množstvo otázok. Kapitán Makova otvorene o najťažšej zime v kariére Čítajte

S pracovným vyťažením hráčov však bojujú prakticky v každom dedinskom klube. Podvysoká nie je výnimkou, napriek tomu chuť a odhodlanie v kabíne nechýba.

„Vrátim sa ešte k zimnej príprave. Charakterizoval by som ju tak, že kto bol doma, trénoval. Ostatní boli v práci. Keď si pozriete našu súpisku, máme v nej 22 alebo 23 hráčov a postupne ich rotujeme. Raz sú doma jedni, na ďalší týždeň zasa iní. Jednoducho, zaskakujeme sa. Nemôžeme povedať, že tréningy sú pre náš tím najdôležitejšie, pretože v amatérskych podmienkach je to o vášni pre futbal. Aj u nás je to najmä o partii. Všetci držíme spolu, futbal nás baví a sme radi, keď sa nám darí,“ rozhovoril sa kormidelník Podvysokej.

Zrušené prípravné duely

Slovan odohral v príprave len tri zápasy. Remizoval s Kolárovicami a Lodnom a vysoko prehral so Štiavnikom.