Sumár a komentáre 4. ligy: Derby rozhodol Čelko, hviezdil Čadčan Byrtus, Dyroff s Hetrikom

Majstrovstvo regiónu Stred - IV. liga

Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou 1:0 (1:0)

Derby sa začalo opatrne z oboch strán, obom mužstvám chýbali hráči zo základnej zostavy. Smerom dopredu boli aktívnejší hostia z Krásna nad Kysucou, no domáci pozorne bránili a vyrážali do nebezpečných protiútokov. V 13. minúte mohol otvoriť skóre R. Buček, ktorého ideálne našiel Harvančík. Zoči – voči brankárovi však neuspel. Jediný gól stretnutia padol v 28. minúte. Loptu si vzal Štefunda, popred obranu nacentroval na zadnú tyč Čelkovi a ten sa hodil hlavou do lopty. Beňo bol bezmocný – 1:0.

Po obrátke boli šance na oboch stranách. Za domácich mohol skórovať Kubala, v drese hostí bol najbližšie k vyrovnaniu Ševčík. Gól však už nepadol, tak 300 divákov videlo víťazstvo domáceho celku.

Gól: 28. M. Čelko. ŽK: L. Ďuratný, T. Ševčík (KRÁSNO). R Šašváry, 300 divákov.

DOMÁCI: D. Bobok – D. Ploštica, L. Bugáň, L. Martinček (85. T. Mizera), P. Dadaj, M. Čelko, M. Harvančík, E. Mrmus (81. M. Matúš), M. Kubala, P. Štefunda, R. Buček (90. R. Dubeň).

HOSTIA: Š. Beňo – D. Marčan, L. Ďuratný, M. Podolak, A. Podmanický, J. Kavulič (46. K. Švancar), K. Gábor, J. Kubala, A. Tvrdý, T. Ševčík, B. Kopásek (76. K. Koleno).

Stráňavy – Čadca 1:3 (0:2)

Na ťažkom teréne diktovali od začiatku zápasu tempo hry futbalisti Čadce. S pribúdajúcimi minútami si vytvárali viac a viac šancí.