Sumár a komentáre 5. a 6. ligy: Turzovka kopila hrúbky, Radôstka zdemolovala Vysokú

V kríze je aj Čierne.

V. liga Sever

Čierne – Gbeľany 0:2 (0:2)

V Čiernom sa hral slušný zápas hore-dole. Hostia rozhodli o svojom víťazstve v rozpätí dvoch minút. Najskôr po protiútoku sa do lopty oprel z rohu 16-tky Marek Belaník a vymietol ľavý horný roh – 0:1. Následne predviedli Gbeľany nádhernú akciu na jeden dotyk, domácich vykombinovali až do 16-tky, Marek Belaník nezištnou prihrávkou našiel Gašperíka, ktorý nemal problém doklepnúť loptu do odkrytej brány – 0:2. Domáci sa dostali len po 16-tku, hostia im toho pozorným bránením viac nedovolili. V ďalších šanciach sa ešte ocitli obaja góloví strelci, no neuspeli.

